EEUU: Una mujer cuenta en TikTok cómo fue vendida cuando era una bebé y quedó registrada como persona desaparecida hasta que tuvo 26 años

Una mujer de 42 años contó su historia de vida en una serie de videos de TikTok y reveló que recién a los 26 años supo quién era en realidad. Hasta entonces, era considerada como una «persona desaparecida».

Oriunda de EE.UU. e identificada con el nombre de usuario @thebeardedmom, relató en un video titulado «Cómo descubrí que había sido secuestrada», que entre 1980 y 2006 no conoció su verdadera historia, ya que había sido raptada siendo una bebé. Recién a los 10 años de edad se enteró de que se había criado en una familia que no era la suya biológica. Fue cuando la pareja se divorció, y la mujer le dijo a la niña que no era realmente su madre y que se fuera a vivir con el hombre, porque no quería tener más contacto con ella.

«Fue una situación abusiva y no entendía por qué no me amaban y por qué me trataban tan terriblemente como lo hacían», manifestó.

La búsqueda de la verdad

Con el paso del tiempo, ya sin contacto con quienes definió como «secuestradores», comenzó a investigar la verdad, por lo que para rastrear a su madre biológica se puso en contacto en 2006 con las autoridades policiales.

Fue entonces que el ‘sheriff’ del distrito en el que había nacido se mostró «muy interesado» en descubrir su identidad. «Me dijo que no había podido encontrar información sobre mi madre, pero que yo era una persona desaparecida. Lo había sido desde 1980″, contó la mujer, que agregó: «Había una investigación policial a la que no podía acceder, porque los registros habían sido archivados, pero yo había sido secuestrada».

En otro de los videos, relató que cuando era una bebé, su madre biológica la «vendió» a la familia con la que creció. Sin embargo, su abuela, desconociendo lo que había hecho su hija, la reportó como desaparecida. Durante la investigación, la madre participó de las búsquedas para no confesar lo sucedido.

El reencuentro

Tras conocer finalmente su historia con la ayuda de un investigador privado, logró hallar a su madre biológica. Sin embargo, reconoció que el reencuentro no fue el esperado y que no volvieron a tener contacto.

Sin embargo, este miércoles 12 de mayo publicó un video en el que anunció que su padre la había contactado y aunque no dio demasiados detalles, dijo que las cosas iban «muy bien» con él y que estaba muy emocionada.