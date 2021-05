El Alto: rigen sanciones y Eva Copa sale a las calles a controlar y repartir barbijos

Fuente: erbol.com.bo

La alcaldesa de la ciudad de El Alto Eva Copa informó que a partir de este sábado rigen sanciones contra las personas que incumplan normas de bioseguridad dispuestas en una ley municipal. Con esta normativa, la autoridad salió a las calles para ejercer control y repartir barbijos a la gente que no portaba para prevenir contagios de coronavirus.

La autoridad visitó el Distrito 8 para comandar una campaña de aseo y mejoramiento visual de los espacios públicos y concienciar a sus habitantes al cumplimiento de las medidas de bioseguridad y, sin embargo, constató que tal exigencia no se cumple.

“Es lamentable, creo que es la falta de información y eso nos preocupa bastante pues los hospitales de la ciudad de El Alto ya están colapsados, no tenemos terapia intermedia y no hay terapia intensiva”, declaró entrevistada en el lugar por la red Unitel.

Dijo que por ese motivo sale a las calles y a los puntos donde hay mejor concentración de personas y tráfico vehicular, para hablar con la gente y sobre todo con los gremiales a quienes regala barbijos, alcohol en gel y avisarles que la pandemia continúa.

Informó que en sus encuentros explica a la gente que está en vigencia una ley municipal que dispone que persona que no utilice barbijo, pese a recibirlo de regalo de parte de la alcaldía, será arrestada para hacer un trabajo comunitario.

En relación al transporte indicó que con los dirigentes determinaron fijar puntos de desinfección en entrada y salida de sus respectivas paradas, y aquellos choferes que no cumplan serán suspendidos por un día. Y a los gremiales que no tengan en sus puestos alcohol en gel y no porten barbijos, también serán suspendidos por un día.

La autoridad edil manifestó que se trata de un trabajo conjunto con las organizaciones sociales, tomando en cuenta que las tareas de prevención es una responsabilidad compartida, así como el cumplimiento de la ley municipal.

La mañana de este sábado, la Secretaría de Salud del municipio intensificó la campaña de pruebas rápidas y de 100 de personas, cinco dieron positivo. Anunciaron que este domingo continuará la campaña de prevención en otros distritos de la ciudad alteña.