El representante Luis Larrea informó que no tiene respuesta pese a que se paralizaron las medidas de presión. Se mantiene el rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria y si no hay diálogo, se retomarán este viernes las protestas del sector.

El Colegio Médico de Bolivia insiste en su intención de reunirse con el Ministerio de Salud, para lo cual ya mandó siete cartas en 26 días para pedir un diálogo en que se trate tanto la Ley de Emergencia Sanitaria, que rechaza, así como otras demandas del sector.

«Hemos enviado siete cartas al Ministerio de Salud desde el lunes 12 de abril, el 14 hemos reiterado, el 18, el 20, entonces hemos ido con las cartas hasta ayer (miércoles) la última carta al Ministerio de Salud para que nos reciba, para que dialoguemos, para que nos sentemos en una mesa y cualquier medida de presión no se lleve adelante, pero ya no se puede aguantar más», aseveró en La Razón Radio el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea.

Afirmó que en esa intención de consolidar conversaciones con Salud se determinó un cuarto intermedio en las movilizaciones cuando él asumió la representación nacional, el 9 de abril.

«Pareciera que somos un sector que no le importa al Gobierno y por eso es que hace una semana en Cochabamba se tomó la decisión de realizar la medida de presión, es decir que nadie puede decir que es algo improvisado».

Larrea indicó que esperarán hasta este jueves la respuesta de Salud para acudir a dialogar y si no hay una respuesta, el viernes reactivarán las medidas. «El congreso me dio cinco días para que podamos entablar conversaciones y yo las he alargado a lo que hoy vivimos que son 26 días, entonces dónde más se puede seguir esperando».

Denunció que hasta el momento no se cumplió con el pago de seguro por el fallecimiento del personal de salud a causa del COVID-19, tema que buscan que sea abordado de darse el diálogo, además de un análisis de los contratos de los profesionales y la vacunación.

«No solo son los artículos (de la Ley de Emergencia Sanitaria)», dijo, a tiempo de observar otras acciones del Gobierno como las cláusulas de confidencialidad en la compra de vacunas, el plan de inoculación, entre otros.