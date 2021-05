El Comité pro Santa Cruz critica la nueva disposición del Ministerio de Gobierno y pide que se priorice la vida de la población

Es en respuesta a una determinación del Ministerio de Gobierno, que emitió un comunicado en el sostiene que los efectivos de la Policía no ejecutarán multas ni detenciones que dispongan las alcaldías o gobernaciones que instruyeron una jornada de cuarentena rígida

Fuente: El Deber

El Comité pro Santa Cruz pide priorizar la vida de la población. Y para ello, este domingo emitió un comunicado minutos después de conocerse una nueva disposición del Ministerio de Gobierno, en el que se indica que los efectivos de la Policía Boliviana no ejecutarán multas ni detenciones que dispongan las alcaldías o gobernaciones que instruyeron una jornada de cuarentena rígida para frenar los contagios de coronavius.

El comunicado de los cívicos indica: “Participamos en las convocatorias del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y apoyamos todas las determinaciones y medidas, realizadas en consenso, para contrarrestar el ascenso de casos positivos de Covid-19, en esta tercera ola de la pandemia que nos está azotando de forma implacable”.

Sin embargo, añade, todas las medidas que se tomen en conjunto no tendrán efecto ni resultado si el Gobierno Nacional no acompaña las mismas. «Por lo que lamenta profundamente que el Gobierno del Movimiento al Socialismo no priorice la vida y la salud de población, ordenando a la Policía Nacional no acatar ni acompañar las sanciones restrictivas de los gobiernos regionales».

La nota oficial indica que se deben aplicar “planes que nos permitan atenuar la enfermedad que estén enmarcados en la reactivación económica de todos los bolivianos”, destacando las acciones que encara la administración central.

“Sin el apoyo de las fuerzas del orden, todos los esfuerzos que realicemos en unidad serán nulos. Entendemos la situación económica de la gran mayoría de nuestras familias, pero estamos en un momento crítico; nuestro sistema de salud ya está colapsado y desbordado, sin equipamiento, insumos ni recursos humanos suficientes; los contagios y fallecimientos por este mal están en constante ascenso; y la cantidad de vacunas es poca, de acuerdo a la proporcionalidad de la población”, reza el comunicado del Comité pro Santa Cruz

Finalmente, la entidad afirma que es tiempo de despojarse de colores políticos y trabajar por la vida de la población. Convoca al presidente Luis Arce a que priorice la salud de los bolivianos y apoye las medidas y esfuerzos de los gobiernos municipales y gobiernos departamentales para luchar contra el coronavirus

