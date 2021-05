El fuerte mensaje de Andrea Meza tras su triunfo como Miss Universo: «La belleza radica en nuestro espíritu»

La chihuahuense aseguró que la belleza radica en el espíritu, el alma y los valores de cada persona

La chihuahuense Andrea Meza, quien se coronó la noche de este domingo como Miss Universo en la edición 2021 del certamen, mandó un fuerte mensaje sobre la belleza y aseguró que radica en el espíritu, el alma y los valores de cada persona.

Desde su cuenta de Twitter, la joven de 26 años retomó una frase que pronunció durante su discurso final, en el que destacó: “Para mí la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y en los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”.

En el mensaje, que la “mujer más bella del mundo” pronunció anteriormente minutos antes de recibir su corona, añadió: “Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada. Y así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día, la belleza no radica solamente en cómo nos vemos”.

El triunfo de la mexicana le ha valido las felicitaciones de cientos de mexicanos orgullosos. Entre ellos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante la conferencia matutina de este lunes envió una felicitación a Andrea y la reconoció como “la más guapa” de las concursantes.

“Me llena de satisfacción poder felicitar a Andrea Meza, que triunfó ayer, es la Miss Universo 2021, mexicana que ganó enfrentando a otras mujeres, de otros países hermanos. Mujeres inteligentes y bellas, pero Andrea triunfó, es la más guapa y nos da mucho gusto”, expresó el mandatario mexicano.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard, también extendió sus felicitaciones a la joven empresaria originaria de Chihuahua, Chihuahua, a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Twitter, el Secretario de Relaciones Exteriores, externó una felicitación a la también dueña de su propia marca de ropa: “Felicitaciones a Andrea Meza, por su triunfo en el certamen Miss Universo”, escribió.

Hay que recordar que la mujer de 26 años, se convirtió en la tercera mexicana en conseguir el triunfo en el emblemático concurso internacional, siendo Lupita Jones, en 1991, y Ximena Navarrete, en 2010, sus antecesoras en ganar el certamen.

A lo largo del certamen, la también ingeniera en software por la Universidad Autónoma de Chihuahua, destacó por su coherencia y brillantez al responder preguntas complejas, como la referente al manejo de la pandemia por COVID-19 en su país, México.

Una vez que Andrea quedó entre las cinco finalistas, Meza recibió una pregunta por parte del jurado, que fue leída por Brook Lee, Miss Universo 1997, y decía: “Si fueras la líder de tu país, ¿cómo habrías enfrentado la pandemia del COVID-19?”. Durante su respuesta, Andrea envió un contundente mensaje y aseguró que “debimos cuidar a nuestra gente”.

Al respecto, Meza reveló que, desde su perspectiva, hubiera sido importante cuidar la vida de las personas que han fallecido a causa de la enfermedad, en referencia a las 220,443 muertes que ha cobrado el coronavirus en el país; así que iniciar el encierro con anticipación hubiera sido una buena medida para evitar tantos fallecimientos.

“Creo que no hay una manera perfecta de manejar algo tan complejo como una pandemia. No obstante, algo que yo hubiera hecho sería una cuarentena, un encierro, antes de que esto creciera, porque perdimos muchas vidas y no podemos enfrentar eso. Debimos cuidar a nuestra gente. Esa es la razón por la que hubiera cuidado de ellos desde el principio”.