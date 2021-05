El fundador de ByteDance, propietario de TikTok, renunció a su puesto de CEO

SI liderar una compañía grande es difícil, cargar con el peso de ser una de las aplicaciones más populares del último tiempo es una presión aún mayor, como en el caso de TikTok.

Zhang Yiming, cofundador de ByteDance en 2012, dejará su puesto de presidente ejecutivo, alegando no sentirse listo del todo para continuar asumiendo el desafío. Tras esto, tomó otra responsabilidad dentro de la empresa.

Nueva reestructuración del directorio de TikTok

El CEO de ByteDance renunció a su cargo de líder de la compañía, aún cuando gracias a TikTok lograron convertirse en la startup más valiosa del mundo. Zhang, persona histórica de la empresa, pasará a otro puesto, dejándole a su cofundador Liang Rubo, hoy director de recursos humanos, para asumir el cargo vacante de CEO.

Aunque en aquello públicamente más visible, la experiencia de usuario, esto no debería influir, el impacto sí se hará patente a nivel corporativo.

Desde la salida de Kevin Mayer del directorio de la compañía, en medio de toda la tensión generada durante la última etapa de Trump al mando de la Casa Blanca, la dirección de la compañía pasó por varias personas de manera interina.

En una larga carta inicialmente interna, que circuló entre los empleados de ByteDance, pero que más tarde se hizo pública, Zhang manifestó su sentir ante esta situación incómoda, señalando que sería más eficaz ejerciendo otro papel. En sus palabras, «me preocupa seguir confiando demasiado en las ideas que tenía antes de comenzar la compañía, y no me he desafiado actualizando esos conceptos».

Yiming y Rubo. Fuente: ByteDance

El emprendedor multimillonario (puesto 39 en el último ranking de Forbes) y filántropo del gigante asiático señaló también que, bajo su parecer, «alguien más puede impulsar mejor el progreso a través de áreas como la mejora de la gestión diaria», agregando que «me faltan algunas de las habilidades que hacen un gerente ideal. Estoy más interesado en analizar los principios organizativos y de mercado, y aprovechar estas teorías para reducir aún más el trabajo de gestión, en lugar de administrar realmente a las personas. Del mismo modo, no soy muy social, prefiriendo actividades solitarias como estar en línea, leer, escuchar música y soñar despierto sobre lo que puede ser posible».

Este cambio en el directorio se viene conversando desde marzo. Según Zhang, su colega Liang es un “socio invaluable”, con quien ha estado discutiendo estas modificaciones desde entonces.

El ahora dimitido presidente ejecutivo, asumirá nuevas funciones enfocadas en «la estrategia a largo plazo, la cultura corporativa y la responsabilidad social», según lo comunicado en la carta firmada por Yiming.

«‎En nuestro plan de negocios de 2012, le dije al equipo que lo más gratificante de construir una empresa es poder disfrutar del viaje juntos. ¡Espero con ansias esta nueva fase y continuar nuestro viaje juntos!‎«, señaló el dimitido CEO al cierre de su mensaje.