El Gobierno descarta que el incremento salarial afecte el costo del subsidio de lactancia

El Gobierno nacional descartó que el incremento del Salario Mínimo Nacional de 2% encarezca el costo del subsidio de lactancia. Mediante un comunicado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la administración estatal sostuvo que el aumento salarial solo tendrá un efecto sobre el bono de antigüedad y no así en otros componentes.

Cabe recordar que, mediante un comunicado, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), expresó su rechazo al aumento salarial, debido a que implicaría el incremento en otros beneficios como el bono de antigüedad y el subsidio de lactancia.

En respuesta, el Ministerio de Economía dijo las declaraciones de la CEPB dejan al descubierto el desconocimiento de las normas vigentes en el país “toda vez, que mediante Decreto Supremo Nº 3546 de 1 de mayo de 2018, se dispuso que el Subsidio de Lactancia equivale a Bs 2.000”.

En esa línea, el ministerio aclaró también que, al no incrementarse el haber básico, no implica la asignación de recursos adicionales para el bono de frontera, dietas, horas extraordinarias, vacaciones no utilizadas, suplencias, aportes colaterales por régimen de corto plazo (salud), prima de riesgo profesional, aporte patronal fondo solidario, aporte patronal para vivienda y otros, que se consideran en la planilla salarial.

“Por tanto, al no incrementarse el haber básico no se afectará al empleo, ni habrá impacto en la subida de precios, ni existirá pérdida de valor adquisitivo. Así también, no afectará al pequeño emprendedor que quiera establecerse en la economía formal”, indicaron desde esta cartera de Estado.

Según el Ministerio de Economía, el incremento mantendrá la estabilidad y la dinamización económica, lo que permitirá aumentar el consumo interno.

“Este beneficio solo es para los trabajadores y trabajadoras que tienen una menor remuneración, por tanto, la aseveración de la CEPB de que afecta a otros componentes es errónea y malintencionada”, señaló la cartera de Estado.