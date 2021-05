El Gobierno ya tiene fecha para retornar a clases semipresenciales y presenciales este año

Fuente: Unitel

Las últimas semanas en diferentes departamentos se alertó que el avance que se había propuesto con las clases no era el esperado. Hoy, el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma anunció que el Ministerio de Educación ya trabaja para retornar este año a clases semipresenciales y presenciales.

En contacto con Unitel, Puma confirmó que trabajan para que las clases semipresenciales se inicien desde agosto, mientras las clases presenciales a partir de octubre.

La propuesta no ha sido vista con buenos ojos por el Magisterio Urbano de La Paz que advirtió que los maestros no retornarán a clases, mientras no se vacune a todos los profesores.

A inicios de esta gestión escolar, el Ministerio de Educación se había propuesto iniciar las clases semipresenciales a partir del primer trimestre del año; sin embargo, el incremento de contagios impidió que se cumpla y se optó por una enseñanza virtual.

En semanas pasadas maestros de diferentes municipios informaron que el avance académico que se había previsto no se había cumplido, por lo que incluso se había puesto en duda las vacaciones de invierno, que luego fueron confirmadas por el Gobierno.