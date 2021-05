El guitarrero y su vocalista desentonan ante el público…

La reconstrucción de los hechos de noviembre 2019 se producirá en poco tiempo, no porque la justicia lo quiere, sino, porque los delincuentes reaparecieron y la prensa nacional a través de sus titulares, nos los alertan.

Los delincuentes del fraude, están volviendo a ser protagonistas en el gobierno. Esta muestra de solidaridad del presidente actual con su jefe mafioso y corrupto expresidente Evo Morales, está alentando a que el pueblo nuevamente recupere la justicia y la DEMOCRACIA a través de la convocatoria del pueblo a las calles. En el gobierno, los macabros personajes del pasado reciente, se están acomodando en Embajadas, Procuraduría, Fiscalía, Viceministerios, Presidencia de entidades públicas, Ministerios, etc. O sea, nuevamente reaparecen las cabecillas del gigantesco fraude electoral descubierto por la OEA.

Arce Catacora, que ahora funge de presidente y maneja el poder judicial a su antojo y a conveniencia de Evo viene persiguiendo judicialmente y políticamente a exautoridades, policías, militares y ciudadanos en general, que estuvieron en las calles defendiendo la DEMOCRACIA.

Titulares como: “Salvatierra se acercó a los obispos e invitó a todos a la investidura”; “La mañana del 10 de noviembre, Evo Morales intentó frenar la publicación de los resultados de la auditoría vinculante de la OEA, que comprobó: Alteración de actas, fallas en la cadena de custodia y falsificación de firmas. Evo llama. Almagro no responde. El documento se hace público. Las calles van a explotar. Morales no puede quedar como un tramposo.”; “Doria Medina: exministro de Evo me pidió ir a cita en UCB”; “Cinco señales muestran que el aparato estatal opera para limpiar imagen de Evo”; “Arce omite pedido de sectores al designar a cercanos a Morales”; etc. Nos demuestra claramente la tendencia del gobierno de Arce, que, sin precedente histórico, su gestión se está convirtiendo en la más inoperante e ineficiente en tan corto tiempo.

“La “invención” de enemigos para polarizar; la “sombra” de Evo Morales sobre el presidente Luis Arce; las disidencias internas en el Movimiento al Socialismo (MAS); las limitaciones en el plan de vacunación en la pandemia de Covid-19 y la crisis económica marcan la gestión del actual mandatario en el primer semestre” son los factores que señalan analistas recientemente para respaldar lo dicho anteriormente.

El fracaso ensombrece la capacidad del presidente, es lamentable. El guitarrero desafina la música de la primera voz del grupo folclórico “Los fracasados fraudulentos”. El público comienza a silbarlos, ya que las entradas tuvieron un costo muy elevadas para escuchar lo mismo de siempre sin música renovadora. Algunos, se vienen envalentonando y no tardarán en lanzar las sillas del espectáculo en señal de protesta.

Un ganador se compromete, da su palabra y la cumple. Un perdedor, hace promesas no asegura nada y cuando falla, solo se justifica. Es tan clara la actitud de los fracasados masistas, que sus actos se basan en: encontrar que tienen derechos; guardar rencores; culpar a los demás y a las circunstancias; dedicarse a criticar y a compararse; hablar de las personas que les molesta; desear el mal secretamente, ya que son resentidos sociales; esconden información y solo utilizan las que les sirve; exhalan amargura y envidia…mientras, los otros conocen al detalle la letra del éxito, conociendo que en cualquier samba, “no hay primera sin segunda”.

Sabemos que han vuelto a querer convencer. Sabemos que han vuelto a querer quedarse; pero ya sus mentiras se hartaron de escuchar; prefieren las calles antes que estar con ellos, aguantando su maldad.

Sabemos que han vuelto para que los perdonemos, pero es difícil perdonar cuando está el pasado aún por solucionar.

La depreciación de Evo Morales es como las monedas que tienen dos caras y valen poco, y las mentiras de este personaje se siente que nunca cambiarán. Pero, es notorio que está cambiando su estrategia, utilizando al presidente y a la justicia para sus fines de poder sin límites.

¿Es el momento contestatario? ¿Es el momento de medir fuerzas? ¿Es el tiempo que hagamos respetar los derechos de cada uno de los bolivianos? ¿Es el turno de las regiones con una verdadera autonomía?

Mientras Evo trate de pandilleros a los del oriente boliviano y Arce Catacora solo sea el “show man” de la entrega de vacunas demostrando su incapacidad para gobernar. La respuesta será clara concreta y concisa de acá para adelante, no hace falta ser brujo para afirmarlo. El pueblo se cansó de tanta Evada y de tanta sumisión del presidente.

Recuerden que: “El origen de todos los males es la codicia”