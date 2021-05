El impactante cambio físico de «La Montaña» de Game of Thrones para «la pelea más brutal del mundo»

El actor islandés Hafþór Júlíus Björnsson bajó 50 kilos y mostró su transformación corporal en las redes. Se prepara para subirse al ring con Eddie Hall, en una contienda que se celebrará este año en Las Vegas

El impactante cambio físico de “La Montaña” de Game of Thrones





Hafþór Júlíus Björnsson, conocido por interpretar a Gregor “La Montaña” Clegane en Game of Thrones y que fue proclamado el “hombre más fuerte del mundo”, vuelve a ser noticia. Esta vez no es por algún reto de fuerza sino por su gran transformación física.

El actor compartió en Instagram una imagen mostrando el torso desnudo para que sus fanáticos puedan ver su progreso, mucho más esculpido y delgado que hace unos meses.

Tras batir el descomunal récord de Eddie Hall, que en 2016 fue capaz de levantar media tonelada (500 kg) en la modalidad de deadlift o peso muerto, el gigante islandés dejó la nueva marca en 501 kilos y desde ese momento se ha avivado una rivalidad entre ambos que culminará en septiembre de 2021 con un insólito combate de boxeo en Las Vegas.

Ambos luchadores suben semana a semana sus entrenamientos y puesta a punto para lo que será “la pelea más brutal del mundo”, según indica el poster de la pelea.

Para adaptarse a las exigencias de un combate sobre el ring, el actor de 33 años ha modificado su dieta y entrenamientos para estar a la altura de las circunstancias. Y el resultado, que él mismo ha compartido en sus redes sociales, es sorprendente.

El antes y después de Hafþór Júlíus Björnsson

“Estoy muy contento con mi estado de forma en este momento. Cuando comencé este viaje, pesaba 205 kg. Y ahora he bajado a 155 kg. Me siento bien, me siento saludable”, explica Björnsson en un video en el que muestra cómo es un día en su preparación como boxeador.

Björnsson realiza tres entrenamientos diarios y cinco comidas que difieren mucho de sus rutinas físicas y hábitos alimenticios en años anteriores. En lo que se refiere a la preparación física, el islandés está muy centrado en mejorar su técnica pugilística.

(IG: @thorbjornsson)

(IG: @thorbjornsson)

“Hago mucho trabajo de movilidad y juego de pies. También completo varias series en bicicleta estática para mejorar la resistencia y mis aptitudes cardiovasculares. Obviamente necesito hacer entrenamiento de fuerza, aunque muy enfocado a hombros, bíceps y tríceps con el objetivo de mantener la potencia”, detalla “La Montaña” a sus seguidores. “Para terminar el día, me relajo en la piscina y luego completo 15 minutos en una sauna de infrarrojos, seguidos de una sesión de crioterapia (terapia de frío) de otros 15 minutos”.

“La Montaña contra La Bestia. El próximo año y medio de mi carrera estará dedicada exclusivamente a esta pelea. No puedo esperar a tener a mi familia en el ring mientras me tiro”, había escrito Bjornsson al anunciar la gran contienda que se realizará en Las Vegas, Nevada. Como ninguno de los dos luchadores es boxeador profesional, el duelo en el cuadrilátero, que aún no tiene fecha exacta de realización, no tendrá ningún título en juego.

(IG: @thorbjornsson)

(IG: @thorbjornsson)

En lo que se refiere a las cinco comidas que realiza, y que va intercalando entre las sesiones de entrenamiento, el islandés asegura que está satisfecho con la dieta. “Nunca tengo mucha hambre y nunca me siento realmente lleno durante todo el día”, señala.

Y es que Björnsson desayuna 3 huevos y 200 gramos de pollo, así como un batido elaborado con 150 gramos de yogur, 100 gramos de frutas y 40 gramos de avena. En el almuerzo ingiere 220 gramos de solomillo de ternera y 180 gramos de arroz blanco con 100 gramos de verduras. La tercera comida del día incluye pollo, papas y verduras.

“Esta es probablemente mi comida menos favorita del día. No soy un gran fan del pollo. Pero ahora tengo objetivos diferentes a los que tenía, por lo que la dieta es un poco diferente: más saludable, con menos grasas”, asegura en su publicación.

La cuarta comida del día sí que agrada más a “La Montaña”, ya que incluye salmón, arroz y verduras. Por último, ingiere yogur griego, plátano y 30 gramos de mantequilla de almendras, en una especie de papilla, con un batido de proteínas de complemento.

“¿Puedes creerlo? No estoy comiendo nada. ¡Estoy delgado! Pero me siento mucho mejor que cuando pesaba 205 kg y me forzaba a comer para ser el hombre más fuerte del mundo. Ahora tengo objetivos diferentes”, concluye el actor, que el próximo 28 de mayo tiene programado un combate de exhibición contra el púgil británico Simon Vallily en Dubai.

Hafþór Júlíus Björnsson con su esposa

Dejó de ser oficialmente el “hombre más fuerte del mundo” tras ser derrotado en Bradenton (Florida, EEUU) por el americano de origen letón, Marins “El Dragón” Licis, en la edición en el World’s Strongest Man 2019. En 2018 el islandés había logrado imponerse en el “Arnold Strongman Classic”, en el “Europe’s Strongest Man”, en el “World’s Strongest Man” y en el “World’s Ultimate Strongman”, las cuatro competiciones más prestigiosas de la disciplina.

Anunció su retiro el año pasado después de ganar el título en Islandia por décimo año consecutivo. “Gran manera de terminar mi carrera de hombre fuerte. Ahora comienza un viaje diferente y estoy súper emocionado. He decidido que voy a tomarme un largo descanso del deporte”, escribió “La Montaña” en una publicación en ese momento.

Björnsson tiene un hijo, que nació en septiembre, con su esposa, la entrenadora física Kelsey Henson, con quien se casó en octubre de 2018 en su Islandia natal. El actor también es padre de Theresa Líf, fruto de su relación con Thelma Björk Steimann.