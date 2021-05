El MAS acapara el mando de la Asociación de Municipios de Santa Cruz

Fuente: https://asuntoscentrales.com

«Hasta algunos alcaldes de Creemos votaron por el MAS para que consiga la presidencia de la Asociación de Municipios de Santa Cruz», dijo el ex alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces, que hasta lunes presidió esta organización.

La ex autoridad dijo que al entregar el mando estuvo incluso de agarrarse a golpes con quienes cuestionaron su informe «institucionalista», ya que incluso lo quisieron acusar de «golpista» en la sesión. «Es increíble cómo la oposición al MAS no intentó siquiera dar pelea y cómo está tan desarticulada. Les entregaron a los masistas no solo la presidencia, sino también la vicepresidencia de la Asociación de Municipios», dijo.

Explicó que el MAS tiene 27 alcaldías y los opositores también 27, pero no intentaron conseguir el mando de la Asociación. El nuevo presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ) es el actual alcalde de El Torno, Hediberto Cuéllar Cuba, de militancia masista, y el vicepresidente es el alcalde de San Miguel, Pedro Damián Dorado, también del MAS. En el Congreso participaron 43 autoridades.