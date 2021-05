El mensaje de amor virtual de Ben Affleck a Jennifer Lopez que hizo revivir el romance 17 años después

Fuente: Infobae

Jennifer Lopez, de 51, y Ben Affleck, de 48, confirmaron su reconciliación, 17 años después de su ruptura, durante una escapada romántica a Montana. Los paparazzi ya tienen las primeras fotos de la pareja disfrutando de sus breves vacaciones en la montaña.

Pero los actores no reavivaron su romance en las últimas dos semanas. Todo comenzó en febrero cuando J.Lo estaba filmando su nueva película en República Dominicana y atravesaba una gran crisis con Alex Rodríguez. De acuerdo a TMZ, Ben y J.Lo comenzaron a enviarse correo electrónicos más que amistosos. Por ejemplo, después de ver fotos de Jennifer en la isla caribeña, le escribió para decirle lo hermosa que se veía y cuánto deseaba poder estar allí con ella. En ese momento, él estaba ocupado en Boston, filmando “The Tender Bar” con George Clooney, y ella todavía estaba comprometida con Rodríguez.

“Sos hermosa y deseo estar allí”

El ida y vuelta virtual se terminó cuando J.Lo regresó a Los Ángeles. Fue allí donde comenzaron a tener encuentros secretos en la mansión de la cantante, quien ya había oficializado el fin de su relación de cuatro años con Rodriguez que, según señalan diferentes medios, quedó en “shock” tras conocer la noticia del romance de su ex con el actor.

El ex jugador de los Yankees está asombrado de que la ex pareja, una vez apodada “Bennifer”, hayan estado pasando tiempo juntos solo un mes después de que él y la cantante cancelaran su compromiso. Al parecer el empresario tenía esperanzas de retomar la relación con J.Lo e incluso ya le hizo saber a la cantante que está “molesto” con la situación.

“Realmente pensó que podrían hacerlo funcionar y volver a conectarse. Se ha acercado a J.Lo para tratar de verla y ella ha sido muy corta con él”, señaló una fuente al sitio noticias E! News. “Ella no está interesada en reavivar nada con A-Rod”.

“Se lo pasó muy bien con Ben”, dijo una fuente a People sobre la escapada de la pareja a un centro esquí de lujo en el Yellowstone Club en Big Sky, Montana, donde el actor tiene una casa.

“Jennifer pasó varios días con Ben fuera de la ciudad. Tienen una fuerte conexión… una química increíble. Todo ha sido rápido e intenso, pero ella está feliz”, indicó el citado medio sobre la pareja, que fue retratada llegando a Los Ángeles el sábado en un jet privado.

Los actores protagonizaron una corta e intensa historia de amor durante el rodaje de la película “Gigli”. Comenzaron en 2002 y decidieron casarse en septiembre de 2003 pero días antes de la ceremonia, la pareja la canceló. Unos meses después, se separaron oficialmente.

En su momento, J.Lo y Affleck habían declarado que el acoso constante que recibían por parte de la prensa y de los paparazzi había hecho mella en la relación y desgastado el vínculo. En enero pasado, el actor agregó algo a esa situación que recuerda con tristeza. “Se escribía mucha mierda sobre ella de una manera que si la escribieran ahora, literalmente, te despedirían. La gente fue jodidamente sexista y racista con ella”, reflexionó el actor sobre su tiempo con la exitosa artista de raíces latinas nacida en el Bronx.

“¿Dónde guardas la fuente de la juventud?… ¿Por qué te ves igual que en 2003?”

Después de su ruptura, cada uno siguió su camino y formó su propia familia. J.Lo se casó con Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos llamados Emme y Max. Por su lado, Affleck se enamoró de Jennifer Garner, con quien se convirtió en padre de Violet, Seraphina y Samuel.

Sin embargo, ambos se separaron y siguieron su vida de solteros. Tuvieron otras relaciones amorosas, J.Lo estuvo a punto de casarse con Alex Rodríguez, y Affleck encontró el amor en la actriz Ana de Armas el año pasado pero duró menos de un año. Finalmente, 17 años después, la cantante del Bronx y el director de “Argo” se volvieron a encontrar.

A principios de abril, y cuando la actriz aún estaba con Rodriguez, el cineasta fue uno de los famosos que ofrecieron sus pensamientos sobre la carrera de J.Lo para la revista InStyle, y destacó el trabajo de décadas de la “Diva del Bronx” en la industria.

El ganador del Oscar resaltó que la cantante latina se mantenía igual de hermosa como siempre y quiso conocer cómo lo hace: “¿Dónde guardas la fuente de la juventud?… ¿Por qué te ves igual que en 2003?”, le preguntó Affleck en el perfil.

J.Lo se sintió increíblemente halagada por las palabras de su ex pareja. “¡Ben es gracioso! Él todavía se ve bastante bien también”, dijo sobre su ex novio, con quien trabajó en “Gigli “(2003) y “Jersey Girl” (2004). Sin embargo, más allá de su belleza, el actor también fue increíblemente elogioso por el enfoque y dedicación de su ex a su trabajo.

“Ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadora con la que me he encontrado en este negocio. Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy duro por su éxito, y estoy tan feliz por ella que parece, por fin, estar recibiendo el crédito que se merece”, escribió el actor para la publicación que tiene a J.Lo en su portada.