«El mensaje llegó»: Boza habló del éxito que generó «Hecha pa’ mí»

Detrás del hit mundial “Hecha pa’ mi” está el panameño Boza, el artista revelación del 2021. El contagioso single supera los 220 millones de audio streams en las plataformas musicales y cuenta con más de 69 millones de vistas en su canal de Youtube.

“Esto era un sueño tan grande que se cumplió. Tenemos más de seis años trabajando duro y nunca pensé que se iba a volver así de gigante. La verdad, uno siempre espera una aceptación de parte del público, pero esta vez nos agarró de sorpresa. Dios nos está bendiciendo, ahora a trabajar más fuerte para lo que viene”, comenta el intérprete.

Tal ha sido la receptividad de su tema, que le permitió la certificación de oro y platino en Estados Unidos, México, Argentina, España, Perú, Colombia, Centroamérica y el Caribe. “Estas certificaciones son grandiosas, y en tiempos de pandemia ¡mucho más! Me levantaron de ese miedo, de esa desesperación de no poder estar en shows. Me acercaron a mi público, a mis fans. Repito: Dios nos está bendiciendo y mucho”, agrega.

“Hecha pa’ mi” se desprende de su primera placa discográfica “Más negro que rojo” y, sin duda, marcó un antes y un después en la carrera de Boza: “Ha sido un camino duro, pero a la vez de aprendizaje. ‘Hecha pa’ mi’ es el fruto de mucho trabajo. Y sí, hay una línea que cruzamos, ahora hay que ir más allá”, complementa.

El joven artista se prepara para realizar su primera gira de medios (a distancia) en nuestro país, lo que lo tiene más que emocionado. “Tengo muchos amigos en Venezuela, me encanta la comida, las chamas y ¡amo las arepas! Me han contado tantas cosas bonitas de allí que me encantaría ir por primera vez a conocer todo lo que podamos”, dice Humberto Ceballos, su nombre de pila.

Con una propuesta musical diferente, fusionando distintos géneros y apostando a dejar el nombre de su país en alto, el intérprete panameño continúa cosechando éxitos para seguir calando en el gusto del público a nivel mundial. “Vienen muchos proyectos, enfocados en pegar más éxitos con un equipo que no para. Estamos prácticamente trabajando 24/7 para que la evolución de mi carrera sea por años. Agradecidos con Sony Music y mi management La resistencia, por todo lo que hemos logrado hasta ahora”, finaliza Boza.

Para conocer cada paso que dé el talentoso cantante no dejen de seguirlo en sus redes sociales como @bozamusic.