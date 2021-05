El Órgano Legislativo no despega en la crisis sanitaria y las normas salen del Ejecutivo

Ivan Alejandro Paredes Tamayo

La normativa para el manejo de la pandemia de coronavirus tiene más relevancia desde el Ejecutivo y un escaso aporte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Solo cinco leyes se promulgaron desde la instalación de la nueva legislatura en noviembre del año pasado. Incluso, dos son normas de la anterior gestión. El gabinete de Luis Arce tiene más participación en la crisis sanitaria: 24 decretos supremos aprobados.

La Asamblea Legislativa Plurinacional evidencia un cruce de acusaciones políticas en plena pandemia por coronavirus. En el Movimiento Al Socialismo (MAS), con mayoría parlamentaria, dicen que apoyan y trabajan para controlar la crisis sanitaria. La oposición señala que fiscaliza la gestión legislativa y también asegura que aporta con propuestas.

Según la Gaceta Oficial, donde se publican todas las normas aprobadas y promulgadas, muestra que desde noviembre de 2020 al 5 de mayo de esta gestión, existen solo cinco leyes publicadas del compendio Covid-19: son las leyes 1345, que aprueba un préstamo de $us 450 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el manejo de la pandemia; la 1346, que aprueba préstamos y financiamientos de organismos internacionales para la gestión de la crisis; la 1349, que es una ley extraordinaria para garantizar la atención y tratamiento por parte del subsector privado de salud durante la emergencia sanitaria producida por el coronavirus; la 1358, que es la Ley de Emergencia Sanitaria; y la 1360, que aprueba el préstamo de $us 350 millones de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Las tres primeras leyes son una herencia de la legislatura de Eva Copa y de Sergio Choque, mientras que las dos últimas son aprobadas en esta gestión de Andrónico Rodríguez y Freddy Mamani, todos del MAS.

Tarea combinada

El senador Félix Ajpi, de filas del MAS, combinó la gestión legislativa con la del Ejecutivo para enfrentar el Covid-19. El legislador aseguró que se enfrenta la crisis sanitaria de manera “correcta” y que tiene más logros desde que inició la emergencia sanitaria.

“Desde que el MAS asumió el Gobierno, el 8 de noviembre de 2020, se está afrontando de mejor manera (el manejo del coronavirus). Con el gobierno de Luis Arce hemos traído medicamentos y, sobre todo, pruebas rápidas antígeno nasales. Ahora tenemos totalmente controlada la pandemia y más del 80% del personal de primera línea está siendo vacunado”, aseguró el senador Ajpi.

Mientras, la senadora Virginia Velasco (MAS) consideró que la aprobación de los préstamos es importante para administrar la pandemia con compras de medicamentos, vacunas, creación de ítems médicos y equipamiento de centros de salud.​

“Durante el año 2020 hemos sido abandonados en el gobierno de Jeanine Añez. No llegaron respiradores, pruebas, ni vacunas, ni barbijos, nada. Hemos sido abandonados los bolivianos, más al contrario lo que hubo fue corrupción y más corrupción, así hemos pasado la primera etapa de la pandemia y ahora es muy diferente”, remarcó Velasco.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, afirmó que la ley del Presupuesto General Nación (PGN) es un “hito” para la salud y el manejo de la pandemia de coronavirus.

“El 10% del Presupuesto General del Estado (PGE) para el área de la salud permitió adquirir lotes de inmunizadores contra el Covid-19 e implementar una estrategia de vacunación masiva a nivel nacional”, afirmó Mamani.

En la oposición la tarea se centra en la fiscalización de leyes, no solo para la gestión de la pandemia, sino también para otros ámbitos. Empero, los legisladores opositores consideran que el MAS no realiza un buen trabajo en la crisis sanitaria y dicen que sus iniciativas son rechazadas.

“Acá llegan los proyectos del Ejecutivo y son aprobados a veces sin poder estudiarlas. En el tema de la pandemia existe muchos obstáculos, ya que el MAS con su mayoría evita nuestras propuestas”, remarcó la jefa de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en el Senado, Andrea Barrientos.

En esa línea, el diputado Carlos Alarcón, de CC, consideró que en esta nueva ola de la pandemia es necesario aprobar una ley que establezca un plan de vacunación, ya que por ahora -dijo- no existe una estrategia clara de inmunización.

Esta iniciativa, dijo Alarcón, tiene como objetivo declarar de interés público, urgencia y prioridad nacional la inmunización de la población, a través de los componentes del Sistema Nacional de Salud y los gobiernos subnacionales, viabilizando el proceso de adquisición hasta el control final de la vacunación.

“Se discute actualmente la liberación y también hay reducción de costos. Si eso pasa tendremos más posibilidad. Ahora es momento de juntar los dedos para apoyar al Gobierno en la adquisición de las vacunas y para que la gente ejerza su derecho a la salud”, detalló el senador Guillermo Seoane, de la alianza CC.

Creemos también ve necesario aprobar una ley que establezca un “verdadero” plan de vacunación. El diputado Erwin Bazán cuestionó la estrategia del Gobierno referente a la inmunización contra el coronavirus. “Comprometieron un número de vacunas y vemos que solo el 10% de la población fue vacunada”, dijo el opositor.

Trabajo del Ejecutivo

El Ejecutivo tuvo un rol más activo en el manejo de la crisis sanitaria. La gestión de Luis Arce aprobó 24 decretos supremos para combatir la pandemia. Muchas de estas normativas están orientadas a contener el coronavirus con medidas. Por ejemplo, el DS 4438 dicta los requisitos que deben cumplir los proveedores de vacunas contra el Covid-19 en el mercado interno. Además, el DS 4432 autoriza a los gobiernos subnacionales la contratación directa de los implementos y personal médico para combatir el virus.

En cuanto al trabajo legislativo, Mamani informó que en seis meses de gestión, la Cámara de Diputados trabajó en la elaboración de 175 leyes, de las cuales 153 fueron tratadas, 20 aprobadas y dos sancionadas.

El oficialista complementó que entre las normas recientes para fortalecer la educación en el contexto actual de la pandemia se aprobó el proyecto de ley de Transferencia de Bs 43,9 millones para la educación a distancia.

Además, destacó la Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas que permitió recaudar Bs 224 millones hasta finales de abril, ingresos que serán destinados -dijo Mamani- al área de salud y educación

El politólogo Carlos Cordero calificó de “inexpertos” a la mayoría de los legisladores y consideró que los miembros del MAS corren con ventaja por trabajar con el Ejecutivo y tener perfiles más políticos que la oposición.

“No vemos que hayan cumplido sus roles. No vemos que hayan consolidado un liderazgo de opinión, con algunas excepciones en el bloque del MAS”, dijo Cordero.

El exdiputado Gonzalo Barrientos no ve cambios en la forma de legislar del MAS y cuestionó la tarea de la oposición en época de pandemia. Dijo que no existen perfiles destacados y que eso beneficia al partido opositor.

“El MAS sigue siendo lo mismo, pero con rostros diferentes. Levantan la mano para aprobar leyes que vienen del frente (Palacio de Gobierno). No generan discusión. Eso hacía antes (el MAS) y lo seguirán haciendo. En cuanto a la oposición no hay perfiles conocidos y no generan debate propositivo. Hay mucha inexperiencia”, consideró Barrientos.

La diputada Luisa Nayar (CC) expresó que, luego de la pandemia, se debe abordar con urgencia la reforma judicial.