El paro de trabajadores de Aasana provocó la cancelación de 50 vuelos locales y uno internacional en aeropuertos del eje central

El gerente general de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), Elmer Pozo Oliva, informó que hasta las 14:00 de hoy se cancelaron 50 vuelos locales y uno internacional en los tres aeropuertos del eje central. El funcionario resaltó que ahora se realiza el trabajo de estrategia para el despacho de las diferentes operaciones aéreas. Existen muchas personas que fueron afectadas por el paro de los trabajadores de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana).

Pozo Oliva detalló a EL DEBER que hasta las 14:00 de hoy se cancelaron, en los aeropuertos de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, 50 vuelos locales de las aerolíneas Boliviana de Aviación (BoA), Amaszonas y Ecojet. También se canceló un vuelo internacional desde el aeropuerto Viru Viru. Esta operación iba a realizar la aerolínea Copa y el destino era Panamá.

Los trabajadores de Aasana realizaron hoy un paro de actividades en todos los aeropuertos del país, lo que provocó que muchos vuelos sean postergados y hasta suspendidos. El sindicato demanda el pago de siete salarios adeudados. En una negociación con el Gobierno se llegó a un acuerdo y hay el compromiso de levantar las medidas de presión en los aeropuertos. Pozo Oliva destacó que ahora el personal de Sabsa trabaja en la estrategia de despacho de los vuelos afectados.

Una de las personas afectadas por el paro de actividades relató que la aerolínea en la que debía viajar no brindó información sobre la reprogramación de su vuelo con destino a La Paz. Otra pasajera extranjera relató que en un vuelo internacional existen ciertos requisitos por cumplir debido a la pandemia por coronavirus. Uno de ellos la prueba PCR que exige el país de ingreso y también la cuarentena que debe cumplir en su destino.

«Ahora me piden una PCR actualizada y debo salir del aeropuerto para hacerme otra prueba. Eso es un perjuicio alto por el monto de gastos y el tiempo perdido. Yo voy a Chile y allá exigen que al llegar haya un aislamiento obligatorio. Yo pagué el hotel y tampoco me devolverán ese dinero, porque no sé cuándo parta el vuelo», denunció la pasajera.