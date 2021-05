El Presidente en Santa Cruz en los actos del 1ro. de mayo

Manfredo Bravo

Acaban de terminar los actos del 1ro. de mayo, Día del Trabajo en la Plaza 24 de Septiembre, con la presencia del Presidente del Estado y la notoria ausencia de las Autoridades Departamentales y Municipales.

Es notoria la intención de este acto. Más que celebrar a los mártires de Chicago, me pareció un malintencionado acto político para demostrar a los cruceños que aunque no nos guste, la izquierda masista está en el PODER y que no pretenden hacer concesiones a los «derechistas» cruceños.

Lo que lamento es la poca lucidez del Presidente. Un discurso pobre en cuanto propuestas de soluciones a las necesidades que tiene el país en materia de empleo, productividad, reactivación económica, redistribución de ingresos, censo poblacional, etc., etc., etc.

Señor Presidente, de la crisis no saldremos con discursos demagógicos e ideologizados. No necesita recordarnos a los cruceños, que gobierna la izquierda en Bolivia, lo sabemos. Como también sabemos, que usted NO GOBIERNA, gobiernan las corporaciones sindicales masistas a la cabeza de EVO MORALES. Sabemos que usted nos mintió con la reactivación económica y con mas empleos; sabemos que su gobierno NO TIENE IDEA de cómo enfrentar la crisis y disfraza su torpeza con discursos populacheros que no contribuyen en nada a solucionar la CRISIS que vive el país.

La gestión no se hace con discursos, sino con políticas públicas claras y con SEGURIDAD JURÍDICA, que es lo que menos se ha mostrado en su corta gestión.

Habla de golpistas, nos manda el mensaje de que la «derecha no pasará». Es tan obtuso su raciocinio que no se da cuenta que los problemas más graves no están afuera de su gobierno, los tiene adentro, en las propias filas masistas. Son ustedes los que no piensan en el país, solo piensan en sus bolsillos y en vivir de los beneficios del poder obtenidos de la corrupción que oscurecen su su gobierno.

Ya se acabaron las campañas, a usted el pueblo boliviano no lo va a medir por sus discursos, que a propósito son provocadores de confrontación y pobres para construir la Bolivia que necesitamos. A usted el «pueblo» lo va a medir por los resultados de su gobierno.

«DEJE DE HACER CAMPAÑA, LAS ELECCIONES SE TERMINARON. DE UNA VEZ GOBIERNE PARA BOLIVIA, DEJE LA DEMOGIA Y OCUPESE DE LOS ASUNTOS DE LA POLIS, DE LO QUE VERDAD NECESITA EL PAÍS»

En este DÍA DEL TRABAJO, póngase a trabajar DE UNA VEZ POR TODAS.

Lic. Manfredo Bravo – Politólogo