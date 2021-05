El Tigre recibe a Barcelona en busca de sus primeros puntos en la Copa

The Strongest no conoce de victorias y tampoco anotó goles. Raúl Castro es baja por lesión y es probable que se dé el debut de David Mateos. Los ecuatorianos, líderes del grupo C, buscan la clasificación.

Fuente: paginasiete.bo



Juan C. Toro / La Paz The Strongest no puede perder. El equipo de Achumani debe vencer esta tarde a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores de América y de esa forma aspirar a mantenerse en competencia en un certamen internacional. El duelo corresponde a la serie C e iniciará a las 18:15 en el estadio Hernando Siles. Por el momento el decano del fútbol profesional boliviano es el peor equipo del torneo continental. No sumó ninguna unidad y tampoco anotó goles; a ello se suma que es el plantel más goleado, con 10 tantos en contra. Ocupa la cuarta posición en su llave y se medirá al líder Barcelona que cerró la primera fase del certamen Conmebol como el mejor equipo del evento. El atigrado llega de tres derrotas. La primera fue en casa ante Boca Juniors, cayó por 1-0. En su segunda presentación viajó a Ecuador para rivalizar con el ídolo del astillero, que le goleó por 4-0. La tragedia aurinegra no paró ahí, ya que en su tercera presentación se fue a Brasil, donde el Santos también le propino una goleada (5-0). El Tigre aspira a quedar en la tercera posición de la tabla en el grupo C, posición que le permitiría jugar la Copa Sudamericana en la ronda de octavos de final, pero no depende de sí mismo para lograr el objetivo. En el torneo de la División Profesional se encuentra como invicto y líder. Suma 16 unidades luego de seis presentaciones. En la última que duró solo ocho minutos el equipo atigrado se midió con Royal Pari que llegó con siete jugadores, se “lesionó” uno y el partido se dio por terminado. El decano sumó las tres unidades. En cuanto a los jugadores, el médico Wilmer Salas confirmó que la única baja para la jornada es el volante Raúl Castro, que se lesionó el pasado 30 de abril en una práctica. El paceño aqueja un esguince de tercer grado y podría volver a las canchas a fines de mayo. En el compromiso ante Santos en Brasil el elegido para ocupar ese puesto fue Jaime Arrascaita, quien podría volver a jugar en esta jornada. Una de las variantes con relación a ese duelo sería el ingreso de David Mateos y de Fernando Marteli desde el inicio, también está abierta la posibilidad de que Rudy Cardozo quede en la banca de suplentes y deje su puesto a Jeyson Chura, quien no jugó en Santos. El equipo quedó concentrado desde el pasado domingo en su hotel del complejo Rafael Mendoza. Desde esa jornada el conjunto cumplió con algunos trabajos de orden táctico. En tanto, Barcelona llegó a la ciudad de Santa Cruz el domingo por la tarde. Ayer por la mañana cumplió un entrenamiento en la cancha de Blooming. El técnico Fabián Bustos anunció que su escuadra viene en busca de la clasificación a la siguiente ronda. Los ecuatorianos viajarán esta mañana a La Paz con seis horas de anticipación.