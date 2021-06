El video de Loki en TikTok muestra los múltiples disfraces de Tom Hiddleston

Un nuevo video de Loki en TikTok destaca los diferentes trajes de Tom Hiddleston. El Universo Cinematográfico Marvel sigue de descanso tras el estreno casi consecutivo de WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier. En junio, seguirá manteniendo la pelota de la Fase 4 con otro espectáculo de Disney+, Loki.

Aunque los eventos de la nueva serie de Marvel Studios tendrán lugar de forma separada del UCM principal, su narrativa se inicia con la huida de Loki durante la etapa de Nueva York de los Vengadores: Endgame. El salto con el Teseracto alerta a la Autoridad de la Variación Temporal de las acciones del Dios de la Travesura. Como se ha visto en anteriores tráilers de Loki, la organización lo arrestará, pero en lugar de simplemente ser encarcelado por su falta, el agente Mobius M. Mobius le ofrece a Loki una oportunidad para redimirse.

Tendrá que ayudar a la TVA a atrapar una amenaza mucho mayor o enfrentarse a la eliminación del universo. Ante esto, el hermano adoptivo de Thor se ve obligado a utilizar su astucia en una nueva aventura que acabará decidiendo su futuro destino.

No se sabe mucho sobre lo que constituye la nueva misión del personaje titular en Loki, y lo más probable es que los detalles adicionales se estén guardando para la propia serie. Sin embargo, ante la proximidad de su estreno, un nuevo vídeo de TikTok (vía @amannoyingirl) destaca todos los looks que Hiddleston lucirá en la serie. Mira el vídeo a continuación:

tiktok ad with #Loki, you are welcome. pic.twitter.com/YKJQDN8Lod — 🍃 lerо / 8 days until «Loki» (@amannoyingirl) May 29, 2021

El mencionado clip muestra al antihéroe con cuatro conjuntos diferentes: su traje de Los Vengadores, su mono de prisión de la TVA, su uniforme de operativo de la TVA y ese mismo traje, solo que sin el traje y con unas dagas. A primera vista, parece que este clip no revela ninguna información pertinente sobre la trama del proyecto de Disney+, pero teoriza cuál será la versión principal del personaje en la historia, sugiriendo que el resto serán variantes. Eso podría incluir al candidato presidencial Loki que aparece de forma destacada en el marketing de la serie. Una de las teorías más extendidas sobre la serie es que la TVA obliga al príncipe asgardiano a atrapar a otras versiones del personaje como Lady Loki, que al parecer está interpretada por Sophia Di Martino y es la rumoreada villana principal.

Marvel Studios ha sido abierto sobre la idea de que una temporada 2 de Loki es una posibilidad. Suponiendo que este sea el caso, es de esperar que la próxima oferta de seis episodios no ate todos los cabos sueltos de la narrativa. En su lugar, algunos de ellos podrían trasladarse a un posible segundo año de la serie. Sin embargo, cabe destacar que, a pesar de que los eventos de la serie tienen lugar en una realidad completamente diferente, el creador Michael Waldron ha dicho que tendrá importantes ramificaciones en el MCU en su conjunto. Esto hace que Loki sea muy importante para el futuro de la franquicia, especialmente en lo que respecta a abordar el multiverso.