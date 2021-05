Ellen DeGeneres dice adiós a su programa de televisión después de 19 temporadas en antena

“Pero me dijeron que no, que los afiliados necesitaban un mayor compromiso, así que nos decidimos por seguir tres años más. Ese ha sido el plan desde el principio. Y todo el mundo seguía diciendo, incluso cuando firmé el contrato, que seguro que no iba a querer acabar en la temporada 19. Que el 20 era un número redondo. ¿Pero sabes qué? También lo es el 19”, sentencia.

Se acaba así para siempre un programa que desde su estreno cambió la manera en la que se hace la televisión de entretenimiento. Un formato que mezclaba humor, actualidad y regalos millonarios a gente anónima que ha servido de inspiración a shows de todo el mundo.

De momento la todavía presentadora no ha explicado cuáles son sus planes de futuro. Si regresará al mundo de la interpretación, ese que tuvo que abandonar después de que anunciara que es lesbiana; o si seguirá los pasos de la anterior reina de la tele, Oprah Winfrey, que ha creado todo un imperio mediático alrededor de su figura. Quién sabe, igual hasta decide retirarse de la vida pública para siempre. Con su fortuna amasada a lo largo de los años, desde luego permitirse este lujo podría.