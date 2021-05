En El Alto, Flores y Cala cruzan acusaciones sobre activos fijos

Fuente: paginasiete.bo

Yolanda Mamani Cayo

La presidenta del Concejo Municipal de El Alto, Iris Flores (Jallalla) y su antecesor, Antioco Cala (UN), cruzaron acusaciones por la supuesta desaparición de equipos que son parte de los activos fijos de la oficina edil. Flores responsabilizó a Cala del presunto extravío y el aludido rechazó los cargos y anunció un proceso penal en su contra por difamación.

“Hermanos y hermanas alteñas, quiero darles a conocer que el expresidente del Concejo Municipal de El Alto, el señor Antioco Cala Apaza, nos ha dejado en Presidencia (del Concejo) sin documentación, sin activos fijos. Sabemos que faltan 31 activos fijos, entre ellos CPU, monitores, mouse, cámaras fotográficas, estabilizadores y lo más importante, mi herramienta de trabajo: una computadora portátil que él tenía en su poder”, aseguró Flores en un video publicado en sus redes sociales.

En el mismo video, la autoridad del Legislativo edil alteño invita a Cala a que “se apersone este lunes (24 de mayo), a las ocho de la mañana” para que le explique “el paradero” de esos activos.

En respuesta, Cala —en contacto con Página Siete— rechazó las acusaciones de la titular del Concejo y consideró que el video publicado por Flores es una acción “irresponsable, irrespetuosa, torpe y con falta de conocimiento” a las normas y procedimientos administrativos. Anunció que presentará un proceso penal en contra de Flores, por difamación.

“Es una publicación totalmente irresponsable, irrespetuosa, muy torpe y con falta de conocimiento porque todos los activos están registrados en la unidad correspondiente, que es Activos Fijos”, manifestó Cala.

Aseguró que desde el 4 de mayo busca reunirse con Flores para darle algunos pormenores para continuar el trabajo del Legislativo alteño, sin embargo, no tuvo éxito y el 19 presentó una nota para solicitar una reunión.

Después de hacerse viral el video de acusación de Flores, Cala llegó hasta la oficina de la servidora, donde los funcionarios a su cargo le dijeron que era “imposible” que lo reciba.

“Corresponde (un proceso) porque se me está difamando abiertamente con mucha premeditación. La única forma es activar (una denuncia) porque en materia penal esto es un delito y en nuestro ordenamiento jurídico esto es claro ( ). Los alteños no merecemos este tipo de trato y tenemos que actuar de acuerdo a procedimientos”, agregó Cala.

El concejal Rogelio Maldonado (Jallalla) afirmó que le corresponde a Flores precisar sobre la supuesta desaparición de material porque, en su caso, en la comisión de preside no faltan activos.

“Nosotros hemos verificado que en los activos de mi oficina no hay mayores problemas. Cada quien es responsable de las oficinas que ha tomado después de haber sido elegidos como comisión o directorio”, aseveró.

La concejal del MAS Fabiola Furuya afirmó que en la Comisión Técnica y Desconcentración que está a su cargo, los funcionaros hicieron el traspaso de todos los activos fijos y lamentó que Flores emplee las redes sociales para una tarea administrativa.

“He visto un video que no me parece nada institucional ( ). La presidenta no estaría cumpliendo su rol, ella debería ver el tema institucional y hay una manera dentro el reglamento, cómo se debería pedir informe de los activos fijos”, afirmó Furuya a este medio.

Página Siete trató de contactarse con la presidenta del Concejo, pero no respondió la solicitud, al igual que sus asesores y sus colaboradores de prensa.