En Inglaterra no le perdonan a James su viaje a Colombia

Fuente: https://co.marca.com

Cuando la ilusión es alta, el golpe es mucha más fuerte. James Rodríguez llegó al Everton como una estrella de Belén que marcaba el camino para el regreso del club a competencia europeas, pero su luz se fue apagando con el correr de la temporada y terminó ausente. Un acto que no se le perdona en Inglaterra.

Después del buen inicio en la Premier League que tuvieron los toffees, el curso terminó con una humillante goleada ante el campeón, Manchester City, que dejó al club en la décima casilla. Carloa Ancelotti y la plantilla son cuestionados, pero las mayores críticas de los medios británicos son para el ex Real Madrid, que viajó a Colombia para prepararse de cara a los juegos de Eliminatorias y la Copa América con la Selección.

«Veo que el talismán de Everton (James) tiene en mente otras cosas además del último día crítico para su club. Aún así, al menos se mantiene abrigado con una cobija azul», manifestó Richard Keys, periodista y presentador de BeIN Sports.

El mismo comunicador la semana anterior lazó un fuerte ataque hacia el colombiano por su nivel. En mayo únicamente disputó 78 minutos y el balance de la temporada fue de apenas 6 goles y 5 asistencias.

«Él (James) no puede correr. Si pudiera, no lo haría. Juega por derecha y es un riesgo. No defenderá. Ponlo en el medio y los jugadores corren alrededor y fuera de él», escribió el periodista en su blog personal.