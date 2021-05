En la era de Arce 4 corrientes pugnan y conviven en el MAS

Fuente: Página Siete / La Paz

En la era del presidente Luis Arce se identifican al menos cuatro corrientes que pugnan y conviven dentro del MAS: los proevistas, los indigenistas, los renovadores y los antievistas. Analistas, exmasistas y militantes, que en algunos casos prefirieron mantener en reserva su identidad, contribuyeron a identificar estas tendencias.

Entre los entrevistados detectan que estas corrientes buscan mayor espacio de poder, pero que por el momento conviven en un “equilibrio frágil”.

El origen de la corriente indigenista data desde antes de 2019 y su resurgimiento se da con el regreso de David Choquehuanca, vicepresidente, al Ejecutivo. La corriente renovadora se origina a partir de la crisis de 2019 con la renuncia de Morales y emerge en medio de la reconstrucción del MAS rumbo a las elecciones nacionales. La corriente de los proevistas se expresa con nitidez a partir de la victoria del partido azul del 18 de octubre de 2020. La corriente antievista se expresa con las subnacionales, sobre todo con la derrota que sufrió ese frente.

Proevistas

Los proevistas son la línea dura y conservadora dentro del MAS, cuyo principal exponente es el exministro Juan Ramón Quintana. Esa corriente considera a Evo Morales como “insustituible” y “comandante histórico”, pero no reconoce el error del exmandatario de ir a la reelección, pese al 21F y la CPE.

“Esos son los que quieren eternizarse en el poder apegados a la figura de Evo, no por convicción, sino por intereses personales; por eso no hay cambios, no hay renovación ni siquiera en la dirigencia, porque a ellos los manejan como títeres y por eso perdimos las subnacionales, porque ellos dan prioridad a otra gente, no nos toman en cuenta”, señaló uno de los militantes del partido azul, que pidió reserva de su identidad.

Este grupo estaría integrado por las exautoridades que estuvieron junto a Morales en Argentina y en territorio mexicano.