En un video, extranjero denuncia a las «mafias aeroportuarias» de la Aduana en Bolivia

Fuente: paginasiete.bo

Mediante un video que fue difundido en las redes sociales, un extranjero que llegó al país denunció que «mafias aeroportuarias» de la Aduana operan en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru y otras terminales aéreas del país.

«Esta repartición opera una de las más salvajes mafias aeroportuarias que he visto en mi vida, yo vengo de recorrer los cinco continentes, países de todo tipo, países comunistas, pero nunca he visto actuar a agentes aeroportuarios de aduanas como en este aeropuerto; son virtualmente como una jauría de perros hambrientos detrás de una víctima», denunció el visitante.

El viajero compartió un video de seis minutos, en el que denuncia que los agentes aduaneros decomisan las pertenencias de los pasajeros, por «no ser de uso personal».

Contó, además, del caso de una señora a la que le quitaron ropa interior que llevaba en su equipaje, con el argumento de que no era de su talla «porque era gorda».

«Pude ver a una señora que abría su valija y le encontraron unas tanguitas, y el agente aduanero le decía: ‘Esto no puede ser suyo porque, fíjese, son chiquititos y usted es gorda’. La señora lloraba. A otras personas les secuestraban sus pertenencias porque no eran de uso personal», relata en el video.

Denunció que le sustrajeron una polera «hawaiana» con el pretexto que parecía un «vestido de dama».

«En lo personal, yo traía unas remeras (poleras) floreadas al estilo hawaiano, y el agente aduanero me dice: «Esto no es suyo, es un vestido de dama y tiene que pagar impuestos porque no es un artículo de uso personal». He visto casos increíbles, mucha gente llegaba a hacer escala en Bolivia, tenía que elegir entre perder sus pertenencias y perder el vuelo de escala. Esto es auténticamente una mafia», aseguró.

Asimismo cuestionó no existen funcionarios de Aduana en pasos fronterizos como Yacuiba o Salvador Masa, en frontera con Argentina.

«¿Acaso por los pasos fronterizos como Pocitos, Yacuiba o Profesor Salvador Mazza, que es frontera con Argentina, donde ingresan a diario cientos de millones de mercadería de contrabando existe ese celo por cuidar los intereses nacionales de Bolivia?», manifestó.