Agenda informativa: la Sala Plena del TSE definirá si Jaime Dunn continúa en la carrera electoral

– Sala Plena del TSE tratará este martes el recurso presentado por Jaime Dunn

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) instalará la Sala Plena desde las 10:30 en la que se abordará el recurso presentado por el analista económico Jaime Dunn, quien busca revertir su inhabilitación para postular a la Presidencia con el partido Nueva Generación Patriótica (NGP). Desde el ente electoral indicaron que la solicitud de Dunn fue derivada a la Secretaría de Cámara para que se elabore un informe para ser considerado en Sala Plena. Los allegados a Dunn indican que la Contraloría certificó que no tiene requerimientos de pago ni procesos pendientes. Ahora el analista debe esperar el pronunciamiento del ente electoral. Sin embargo, el Gobierno Municipal de El Alto interpuso un recurso de Reposición, el cual frena la emisión de la solvencia fiscal a favor de Dunn por parte de la Contraloría. El recurso objeta la determinación judicial, porque el Auto no fue puesto en conocimiento del municipio y no se esperó el vencimiento de los plazos procesales.

– Las filas por combustible se multiplican en las estaciones de servicio del país

Largas filas de vehículos pesados y livianos se forman en las estaciones de servicio del país. A diferencia de los últimos días en los que hubo una disminución de las columnas de vehículos en las diferentes regiones, este martes se observa nuevamente una gran cantidad de motorizados que esperan por diésel y gasolina en los surtidores. Algunos de los conductores afirman que nuevamente duermen en esos centros a la espera de cargar el combustible para desempeñar sus labores cotidianas. El transporte pesado denuncia que apenas 20% del parque automotor de ese sector está en operaciones, debido a la falta de diésel. Las cisternas ubicadas en los puertos de Paraguay y Perú tienen dificultades para cargar el carburante, por lo que las unidades están paradas en las plantas a la espera de recibir el carburante. También, desde las terminales de buses, anuncian que las saldas al resto del país se redujeron en aproximadamente un 50 por ciento.

– Hay 92 casos de sarampión en el país

El viceministro de Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez, anunció que los casos de sarampión en el país se incrementaron a 92, siendo Santa Cruz el departamento con la mayor cantidad de casos, ya que registra 81 hasta la fecha, además, Chuquisaca se suma a los departamentos con contagios al haberse presentado el primer caso en Monteagudo de un niño de un año y un mes de edad, quien solo contaba con la primera dosis. El primer caso de sarampión fue detectado el 23 de abril y ahora son 92 en seis departamentos. El Ministerio de Salud insta a los padres de familia hacer vacunar a sus hijos con las dos dosis de SRP para prevenir complicaciones ante un posible contagio. Las dosis contra el sarampión están disponibles en los centros de salud para niñas y niños de 1 a 9 años. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA) afirma que más de un millón de niños no se vacunaron con las dos dosis contra el sarampión

– Trabajadores ediles de Cochabamba en apronte por el pago de los salarios

Diferentes sectores de trabajadores protestan y demandan pago de salarios a la Alcaldía de Cochabamba. El alcalde suplente temporal Diego Murillo responsabiliza por este tipo de situaciones al recorte de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Guardias municipales reclaman por las deudas que la municipalidad tiene con ellos, así como trabajadoras del Plan Nacional de Empleo (Plane), que exigen el pago de salarios. En el caso de los trabajadores del Plane, Murillo asegura que el pago será efectivo en este mes. Agregó que también hay problemas en el área de salud e infraestructura. El alcalde Murillo afirma que las protestas de guardias de hospitales y centros de salud (personal externo, contratado por una empresa) se debe a la falta de recursos que provienen del IDH. Un 70% del IDH no ha llegado. Las autoridades anteriores han dejado un país descalabrado, sin planificación, dice la autoridad.

– La cotización del dólar paralelo sube ligeramente este martes

Según datos emitidos este martes 8 de julio de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de Bs 15.05 y un precio de compra de Bs 15.14. Los montos representan una leve subida en el tipo de cambio a la venta del dólar paralelo, respecto a la cotización registrada en ese portal digital la pasada jornada que registraba a la venta Bs 15.02, por dólar paralelo, habiendo una variación de 0.03 centavos. En tanto, el precio para la compra tuvo un descenso de registrarse este lunes a la compra en Bs 15.16, descendió en 0.02 centavos, registrando hoy Bs 15.14. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales. En el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar se cotiza a la compra Bs 15.15 y Bs 15.07, para la venta.

– El brasileño Fluminense en búsqueda del boleto a la final

Fluminense y Chelsea se medirán en un encuentro de campanillas para lograr un lugar en la gran final del Mundial de Clubes 2025. El encuentro se disputará a las 15:00 horas de Bolivia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que también albergará la definición del torneo el próximo domingo 13. Fluminense acude a este cotejo como la gran revelación del certamen. El conjunto brasileño, campeón de la Copa Libertadores 2023, viene de un camino sólido invicto en fase de grupos, con victorias ante Mamelodi Sundowns y empate frente a Borussia Dortmund, luego eliminó al Inter de Milán (2-0) y en cuartos de final derrotó 2-1 a Al Hilal en Orlando. Del otro lado estará Chelsea, que llega como favorito pese a las críticas por su irregular temporada en la Premier League. Los ‘Blues’, campeones de la UEFA Conference League, han mostrado su jerarquía en este Mundial de Clubes. El ganador se clasificará a la final del domingo 13 de julio.