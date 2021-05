En vivo: Luis Fernando Camacho jura como el nuevo gobernador de Santa Cruz

Fuente: AsambleaSCZ

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, toma juramento al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y al vicegobernador, Mario Aguilera Cirbián. El acto es llevado a cabo en el CEA.

En su primera intervención como gobernador, Luis Fernando Camacho, agradeció a su familia y a todos los asambleístas electos e instituciones que lograron la posibilidad de ser gobernador, y así «construir una nueva historia para Santa Cruz».

Toma de juramento del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Toma de juramento del vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera Cirbián.

Luis Fernando Camacho juró como nuevo gobernador de Santa Cruz

Poco después de las 11:00, la nueva máxima autoridad departamental tomó el mando en Santa Cruz, arropado por autoridades de la alianza Creemos y en presencia de otras figuras cruceña

Ya es oficial. Luis Fernando Camacho Vaca es el nuevo gobernador de Santa Cruz. La nueva máxima autoridad departamental juró este lunes en presencia de otras autoridades en un acto que se desarrolla en el Centro de Educación Ambiental (CEA), de la capital cruceña. La toma de mando se dio en torno a las 11:15 de este 3 de mayo.

En su primera intervención como gobernador, Camacho expresó que es un día especial para quienes sueñan con una nueva Santa Cruz y sacó a relucir su fe en Dios y su confianza en Él para llevar adelante se gestión.

«No hay forma de explicar lo que he vivido en estos últimos años, la vida me enseñó y me dio grandes cosas, una de ellas es la de hoy estar parado aquí frente a ustedes como el primer servidor público de este pueblo valiente», remarcó.

El gobernador también precisó que su posición es un privilegio y una responsabilidad por la que está dispuesto a dar su propia vida para servir y defender.

«Tenemos que superar juntos una pandemia devastadora», señaló.