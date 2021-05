“Es un caso cerrado”, dice la Fiscalía sobre la investigación de la muerte de Sarah y Dagner

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó que a pesar de que se sigue investigando algunos elementos más en torno a la muerte de Sarah Arauco y Dagner Rojas este es un “caso cerrado” ya que no existe ninguna persona que pueda ser imputada.

Mariaca dijo que se sigue recolectando testimonios del caso ya que “día a día van a apareciendo nuevas declaraciones”, pero que es importante entender que no hay por donde más avanzar a nivel jurídico.

“Sea lo que sea, a donde se llegue (con la investigación) no hay a quién imputar. Por el bien de estas dos personas y que descansen en paz, no vamos a citar a nadie en calidad de denunciado. Por lo tanto, este es un caso cerrado, por más que investiguemos no vamos a llevar a estrados judiciales a ninguna persona”, informó Mariaca.

Sarah Arauco y Dagner Rojas fallecieron la semana pasada tras caer del doceavo piso de un edificio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) reveló que hubo una agresión antes de la muerte de la pareja, por lo que todo apuntaba a que se trató de un feminicidio.

En una semana se han presentado a declarar cinco testigos. El último de ellos, según informaron los abogados de la familia Arauco, habría brindado un elemento que ratifica la tesis de la Policía.

El quinto testigo ha dado más luces de lo sucedido ese día y esa declaración nos da más fuerza y sustento«, dijo José Ernesto Torres, abogado de la familia de Sarah.

Para la defensa de la familia, la declaración es importante para evitar que se pueda modificar la figura penal con la que iniciaron las investigaciones en este caso. “Pedimos al Ministerio Público que hagan una correcta valoración de todos los indicios que están hasta ahora”, dijo el jurista.