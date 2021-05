Escobar: «El trabajo en divisiones menores debe ser a largo plazo»

El entrenador de las selecciones menores de Bolivia, Pablo Escobar, aseguró que el proyecto pensado para estas divisiones formativas debe ser a largo plazo, considerando que hay mucho por realizar para tratar de nivelarse con el balompié de otros países a nivel de la base.

Si bien identificó mucho talento en los jugadores que vio en la visoría realizada en pasados días en Cochabamba, también evidenció que en Bolivia faltan apoyo, infraestructura y competiciones para encaminar el proyecto de fortalecimiento del fútbol base de manera permanente y sostenible.

“El proyecto, como en todo lado, debe ser a largo plazo. Al corto plazo es imposible, porque resultados a corto plazo ojalá se pudieran conseguir, pero la realidad indica que estamos lejos de nuestros principales rivales. Hay que empezar desde abajo y darles competencia, para que de acá a poco tiempo puedan llegar a la selección mayor”, afirmó Escobar a Los Tiempos.

El proyecto que comenzó a aplicar el estratega nacional cuenta con un seguimiento que se realiza en varios lugares del país, tal como sucedió en los Yungas y en pasados días en Cochabamba con jugadores de las categorías 15 y 17 años.

Posteriormente, según Escobar, el propósito es llegar a establecer una competición nacional (en la medida de lo posible) que permita darles mayor roce y crecimiento a los mencionados futbolistas en formación.

“El fútbol es impredecible. Imposible no es conseguir resultados a corto plazo, pero va a ser más producto de un partido. Lo que uno quiere es sostener en el tiempo resultados. No un partido y luego que no te vaya bien. Todo eso se consigue trabajando a largo plazo”, aseveró Escobar.

De acuerdo al análisis del estratega de la Verdecita, el punto de partida es comparar el tipo de trabajo que se realiza en Bolivia y cómo se trabaja en otros países de Sudamérica.

Escobar explicó que en esa diferencia radica la distancia que llevan otros países en comparación a Bolivia actualmente, brecha que sólo puede ser acortada con un trabajo planificado.

“Si comparas el trabajo, ahí puedes encontrar el principal motivo por el cual después en la (selección) mayor no nos va bien. Invito a toda la gente a que averigüe y vea qué hace un chico de 15 años en Argentina, Brasil y Paraguay, y qué hace uno de esa edad en Bolivia”, acotó el DT.

Faltan condiciones

El mal mayor del atraso del fútbol formativo en Bolivia no sólo pasa por lo mencionado, sino que tampoco se brindan las condiciones del caso para un trabajo adecuado.

Escobar identificó falta de más y mejores infraestructuras, más campos de juego adecuados, alimentación, vestimenta y preparación correcta.

¿De qué sirve tener buenos entrenadores y mucho talento si no hay condiciones para el trabajo?, ésa es la interrogante de Escobar.

“La formación del jugador debe ser integral, no sólo patear la pelota. Hay que ayudarlo a capacitarse en todo. Los jugadores deben ir de a poco, deben tener competición. Saltan etapas porque llegan jugadores a primera sin formación, sin preparación”, concluyó el entrenador.

TRES días duró la visoría realizada en Cochabamba por el cuerpo técnico de la selección nacional menores y en la que se vio a 100 jugadores vallunos.

HAY TALENTO, PERO FALTA APOYO

“Hay mucho talento, pero evidentemente nos falta trabajo, pero no porque los entrenadores no trabajen, ya que también nos limita un poco la pandemia, por un lado, y por otro lado no hay competiciones. El menos ése es el mensaje que quiero dejarle a la Federación (Boliviana de Fútbol), y ojalá se pueda concretar”, afirmó Pablo Escobar, entrenador de las selecciones menores de Bolivia en diálogo con Los Tiempos.

Escobar insistió en que el fruto y el premio a un fútbol competitivo nace en los clubes y asociaciones. Pidió que sean estas instancias las que fortalezcan este proyecto que busca encarar.

“De pronto son nueve departamentos. Quizás para muchos es un gasto (organizar torneos nacionales de menores), pero hay que verlo como una inversión y le buscamos la vuelta para un torneo nacional”, acotó Escobar.

El trabajo de visoría realizado en pasados días desnudó falencias en Bolivia, pero también halló mucho talento que debe trabajarse de manera óptima.