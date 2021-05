Etcheverry teme que fallo del Tribunal favorezca a Costa por presión externa

Marco Antonio Etcheverry denunció este domingo por la noche, en sendos programas de televisión que conducen los periodistas Toto Arévalo y Fernando Nürnberg, respectivamente, que el fallo de los vocales de la sala cuarta del Tribunal de Santa Cruz podría no favorecer a Robert Blanco, quien interpuso un amparo constitucional para que lo restituyan como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Estoy triste porque recibí una noticia que no me gustó. Supuestamente hay presiones muy fuertes sobre las personas que van a definir el fallo del amparo interpuesto por Robert Blanco. Es lamentable porque se prevé que favorezca a un presidente (Fernando Costa) que fue elegido de manera ilegal. Ojalá que no sea así. Creo en Dios y confío en la justicia. Lo que más deseamos es que los vocales cumplan con las normas y leyes que tenemos en Bolivia”, declaró el ex futbolista que desde el domingo se encuentra en la ciudad estadounidense de Charlotte para iniciar labores en la escuela de fútbol que dirige.

Etcheverry contó que la presión sobre los jueces viene de tres autoridades nacionales que conoce y en su momento dará los nombres una vez que se dicte este lunes la resolución correspondiente del referido tribunal constitucional.

La ex mundialista lamentó que la prensa internacional considere que la mala campaña de los equipos bolivianos sea el resultado del manejo del fútbol por la dirigencia, lo cual es vergonzoso pero muy real.

“Todo el mundo sabe lo que pasa con nuestro fútbol. Por eso unámonos todos para sacar adelante esta actividad. No dividamos. Estamos muy mal por los resultados de los clubes bolivianos y eso lo sufrimos todos. Hay gente que dicen que estamos frenando el fútbol boliviano. No es así porque los problemas vienen de hace rato”, expresó.

El miércoles pasado, Robert Blanco anunció que Etcheverry será uno de sus principales colaboradores en la reestructuración de la FBF si le favorece el fallo del amparo constitucional que interpuso a comienzo del presente mes, lo cual derivó que 10 de los 16 clubes de la División Profesional más ocho asociaciones de la División Aficionados determinen paralizar toda actividad administrativa y competitiva en apoyo al comité ejecutivo de la FBF que encabeza Fernando Costa.