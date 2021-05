«Evo está busu busu»

Fuente: Carlos Valverde

El periodista y analista político, Carlos Valverde, en su programa Sin Compostura, se refirió al nerviosismo del expresidente, Evo Morales, con relación a la detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo en EEUU y el mensaje claro que deja el país del norte a las personas que cometen corrupción en su territorio.

Carlos Valverde.- ¿Por qué Evo Morales se preocupa por «el mensaje» de EEUU con la detención de Arturo Murillo? ¿A qué le teme?

El asunto de Murillo lo tiene muy nervioso a Evo Morales. No sé si está asustado, ya que el mensaje de EEUU es clarito, no dejarán que sus picardías las hagan en su territorio. Lo de Murillo es grave y los gringos lo estaban siguiendo desde que era ministro. El mensaje de EEUU, es que no quiere que se vayan a refugiar los corruptos. ¿Evo Morales tiene miedo de que Murillo hable de él? Evo esta asustado.