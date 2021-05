Exdirectora de Sustancias Controladas envuelta en un escándalo por negociar autorizaciones de importación

Fuente: Detrás de la Verdad

La exdirectora de Sustancias Controladas durante el Gobierno de Jeanine Áñez y actual asesora legal en Santa Cruz, Carmen Sifuentes Loayza, está envuelta en un escándalo y en presuntos hechos de corrupción.

En las últimas horas se conoció un audio que develan negociados para la autorización de importación de sustancias controladas. En el audio al cual ha tenido acceso Detrás de la Verdad, Carmen Sifuentes, señala que ella puede hacer que de un día para otro salgan las autorizaciones de importación, «si lo meten por la vía normal va a tardar de 3 meses a 4 meses», manifiesta la exdirectora de sustancias controladas.

Pero eso no es todo, la quien ahora funge como asesora legal de Sustancias Controladas en Santa Cruz negocia la comercialización de 120 turriles de acetato de etilo en Bs. 2.800 cada unidad. En el diálogo la funcionaria señala

«Yo estoy ya sacando mi ganancia, pero el negocio tiene que ser de ya nomas y para asegurar la compra del acetato de etilo me debe entregar $us. 12.000 si quiere el 50% y mínimo $us. 16.000 si quiere el 100% de la sustancia controlada», es seguro todo, «Yo estoy ahí metida manifiesta», dijo Sifuentes.

En el audio se hace referencia a una serie de favores que realiza la actual asesora legal de sustancias controladas en Santa Cruz para asegurar el producto, facturas y ganancias para que el acetato de etílico se lo compren a su persona.

Sifuentes hace referencia a que necesita el dinero en efectivo para asegurar el producto, «lo que a mi me interesa es que alguien me tiene que comprar eso y eso es con dinero», manifestó la funcionaria de la dirección de Sustancias Controladas en Santa Cruz dependiente del Ministerio de Gobierno.