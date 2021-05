Sobre el caso de un supuesto desvío de $us 390.000, señalan que los miembros del Directorio, según la normativa, deben conocer los procesos por un monto igual o superior a $us 2 millones, y aprobar los procesos por un monto igual o superior a $us 5 millones.

Fuente: La Razón POR MIGUEL GÓMEZ / LA PAZ