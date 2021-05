Exgerente de ENDE: Que se investigue lo que tiene que investigarse

Fuente: https://lapalabradelbeni.com.bo/

El exgerente de la ENDE del Beni, Rodney Mercado, dijo que su administración en esta entidad estatal fue transparente y que si resolvieron investigarlo, pueden hacerlo en las instancias que corresponde, aclarando que en en los procesos de adquisición se cumplieron con los procedimientos que señalan las normas.

La denuncia planteada por el actual administración de ENDE DELBENI, corresponde a la compra de un terreno en San Ignacio de Moxos, con un aparente sobreprecio de 317%, ya que el predio estaba valuado en Bs113.856.- y fue comprado en Bs361.920.-

“Yo he trabajado, he sido funcionario público muchas veces, en el último tiempo fui concejal, fui presidente (del Concejo Municipal), fui alcalde de la ciudad de Trinidad, no tengo absulatemente ningún proceso. Pueden verificar cuentas bancarias, pueden verificar activos, cuales son los se han aumentado, no tengo ningún temor, que se investigue lo que se tenga que investigar”, dijo.

Sostuvo que el caso está en la Fiscalía de Distrito, instancia en la que se presentó y está siguiendo el curso de la investigación para hacer los descargos que corresponde, aunque toda la documentación está en ENDE DELBENI.

“Hay vías y hay filtros, están los asesores, está el que requiere en la ciudad de San Ignacio, esta la parte administrativa y cuando esta todo el proceso, recién le pasan a la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) o al Gerente para que haga el proceso”, puntualizó.