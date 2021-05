Exgerente de Entel autorizó pagos a una empresa que no existe; documentación figura como “confidencial”

Aproximadamente son $us 390.000 que fueron desviados a una empresa fantasma en Perú. Esta empresa supuestamente había realizado una verificación de los lodos que Entel tiene en mencionado país.



Fuente: ATB

El presidente del directorio de Entel, Héctor Ramírez, señala que en la gestión de Jeanine Añéz se contrato a la empresa Servitel Servicios S.A. y que durante la verificación del tipo de pagos que se hizo a esta empresa se evidenció que la documentación figura como “informes confidenciales”, mismos que fueron autorizados por el exgerente Eddy Luis Franco.

“En la verificación que hacemos nos damos cuenta de que en primer lugar no hay ningún tipo de contratos, en segundo, que este tipo de pagos no son la modalidad cotidiana que se hace en Entel, y en tercer lugar, no es el único pago, son siete pagos que suman los $us 390.000”, aseguró.

Asimismo, dijo que “Servitel no existe, no tiene oficinas, es un campo prácticamente baldío”.