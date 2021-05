Eddy Luis Franco, exgerente de Entel es enviado a la cárcel con detención preventiva por seis meses.

La cautelar se realizó en La Paz y se extendió por más de cuatro horas. Franco es investigado por una denuncia de supuesto desvío de más de 390.000 dólares a una empresa «fantasma» en Perú.

El exgerente es acusado de tres delitos: enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y conducta antieconómica.

Él fue aprehendido este miércoles y estuvo en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.

Según la denuncia, Franco autorizó en marzo de 2020 un desembolso de más de $us 65.000; en junio, $us 25.000; en julio, $us 78.000; en agosto, más de $us 10.000; en septiembre, $us 7.255; en octubre, más de $us 25.000; y en noviembre, $us 177.495.

Franco fue designado por Yerko Núñez como gerente de Entel el 8 de febrero de 2020, en remplazo de Elio Montes Chávez, quien también fue procesado.