Exministro de la Presidencia asegura que Áñez podría ser juzgada por incumplimiento de deberes en el caso gases lacrimógenos

Justiniano dijo que resulta extraño que, pese a que fue su propio Procurador quien denunció ese hecho irregular, al que después destituyó, no haya instruido una investigación.

Fuente: ABI

Quien fuera el primer ministro de la Presidencia del gobierno de facto, Jerjes Justiniano, señaló que la expresidenta Jeanine Áñez, podría ser juzgada por incumplimiento de deberes en el caso de la compra irregular de gases lacrimógenos y armamento no letal, pues al tener conocimiento de las denuncias no instruyó una investigación.

“Esto lo venimos denunciando desde enero de 2020, cuando Áñez era presidenta ¿por qué no lo investigó si el caso lo conoció por denuncias en las redes sociales? Incluso hubo un periodista que tuvo una destacada participación en esta investigación, no creo que la señora no se haya enterado”, cuestionó Justiniano en entrevista con radio Cepra.

“No creo que la señora no se haya enterado que un tal Jerjes Justiniano o un tal Junior Arias, que después su propio Procurador, al que ella destituyó, lo hayan denunciado y ella no se enteró y no haya ordenado una investigación, eso ya suena raro, entonces yo creo que por lo menos ahí ella cometió el delito de incumplimiento de deberes”, subrayó el abogado.

El 14 de octubre de 2020 la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), procedió a la censura de Arturo Murillo junto a Víctor Hugo Cárdenas por no presentarse a sus respectivas interpelaciones.

Según establece el artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE), la censura a un Ministro de Estado por parte de la ALP implica su destitución; sin embargo, Áñez los cesó de sus cargos y casi de forma inmediata los volvió a posesionar.

Murillo, según la convocatoria de la ALP iba a ser interpelado respecto a la compra de equipos antimotines, gases lacrimógenos y otros para la Policía Boliviana, compra que era investigada por haberse realizado con un presunto sobreprecio.