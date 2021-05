Expertos advierten que las clases a distancia pueden afectar el desarrollo social de los niños

Fuente: Página Siete Digital

De acuerdo con el psicólogo y experto en resiliencia Oliver Peñafiel, la educación virtual puede llegar a afectar el desarrollo social de los niños, sin embargo, indicó que existen opciones que pueden evitar un impacto negativo de consideración en los estudiantes que están en el ciclo inicial de la educación, ya que todo depende de cómo el profesor dicta la clase.

“Depende de cómo se esté representando la clase virtual (…), algo importante es otorgar un apego seguro con el cual los niños puedan generar conocimiento de los otros compañeros que están desde sus casas, eso quiere decir, la habilidad que tenga la o el docente para adecuarse”, declaró a Página Siete Digital el experto en resiliencia.

Los efectos que puedan llegar a sufrir los niños a causa de la educación virtual a la que se tuvieron que habituar por la pandemia dependen mucho de la habilidad del educador para adecuar sus clases de la mejor manera y evitar que el aspecto de integración social se pierda por completo.

Además indicó que los vínculos afectivos también se pueden reforzar entre los niños de manera virtual, desde primaria. Para ello los profesores «tendrían que centrarse en hacerlos participar y compartir sus ideas», según Peñafiel, porque si se dicta una clase “fría” en la que los alumnos no tengan la posibilidad de expresarse, la clase puede tener a la larga un efecto negativo en su desarrollo.

“Si de pronto se genera una clase en la que los estudiantes tienen las cámaras apagadas y solamente el docente está dictando una clase magistral, lo que hace es evitar (los) vínculos iniciales del aprendizaje, que quiere decir que para que el aprendizaje sea significativo es imprescindible la emoción, si la emoción no está jugando un papel fundamental, el aprendizaje no es significativo porque es algo frío”, señaló el psicólogo.

La profesora parvularia de ciclo inicial Blanca Condori explicó que las clases a distancia son más perjudiciales que ventajosas en el desarrollo académico y social de los niños que se incorporan al sistema.

«(Las clases en línea) no son aptas para los niños de inicial, ya que ellos aprenden lúdicamente, es decir, jugando, entonces no considero las clases virtuales ventajosas, son perjudiciales para los niños», señaló la educadora parvularia.

Además indicó que la modalidad virtual tiene varios efectos negativos en el desarrollo académico de los más pequeños y consideró que es una condición adversa para su aprendizaje.

«El logro educativo y aprendizaje en los primeros años es reducido y, si es virtual, aún más reducido, entonces esto tendrá una repercusión negativa en los siguientes años posteriores de los niños de nivel inicial», aseveró la educadora.

Condori agregó qye la participación de los papás influye mucho en el desenvolvimiento escolar de los niños, puesto que conoció casos en los que sus estudiantes le confesaron que sus padres son quienes realizan sus tareas y considera esta situación sumamente dañina para su evolución académica.

“Ellos no hacen sus actividades como en la modalidad presencial. (Con las clases a distancia) la mayoría de los niños no están haciendo sus tareas, no hay participación real de los niños solo es participación de los papás”, declaró la maestra.