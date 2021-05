Exportación de carne a China creció 144% y Rusia compró 268 toneladas

En un entorno de contracción económica sin precedentes a escala global, el complejo de la ganadería bovina en Bolivia creció un 144% en el valor exportado a China en el primer trimestre de la presente gestión y Rusia, en igual periodo, irrumpe en la cartera de clientes con la compra de 268 toneladas.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a marzo de 2021, cotejado con el mismo período de 2020, el valor de la exportación de carne de la especie bovina creció un 144%. Pasó de $us 11 millones en el primer trimestre de 2020, a $us 26,8 millones en igual periodo de la presente gestión.

Según la actividad económica, la oferta exportable cárnica está entre los principales productos de industria manufacturera que dinamizaron las exportaciones.

En el caso de Rusia, de enero a marzo de 2021, de acuerdo con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con cifras del INE, generó una demanda de 268 toneladas de proteína roja animal por valor de $us 773.000. En 2020, la exportación al mercado ruso se habilitó en el mes de septiembre.

Potencial exportador

Para la gerente técnica del IBCE, María Esther Peña, el complejo exportador de carne bovina del país se ha convertido en un sector con un potencial notable, al pasar de exportar 352 toneladas por un importe de $us 796.000 en 2000 a batir un récord histórico en 2020, al colocar cerca de 17.000 toneladas por un valor de más de $us 70 millones, que significan importantes divisas para la estabilidad de la economía boliviana.

A deducir por Peña, el crecimiento sostenido se debe a una apertura de mercados del exterior, derivado del trabajo coordinado entre el sector público y privado. Infiere que por muchos años los mercados tradicionales de la carne bovina fueron Perú y Ecuador, y a partir de 2013 se ampliaron a siete países, destacando China como el mayor comprador, manteniendo esa condición en el primer trimestre de 2021.

En dicho periodo, las ventas externas registraron el mayor crecimiento en valor (144%) y en volumen (154%) en el grupo de productos no tradicionales, cotejado con enero-marzo de 2020.

Según la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), con información del INE, en el primer trimestre del año las exportaciones de carne bovina, tanto fresca como congelada, alcanzaron $us 25 millones, mientras que en igual periodo de 2020, fueron de $us 9 millones. En volumen las exportaciones en 2021 alcanzaron las 5.740 toneladas mientras que el primer trimestre 2020 se exportaron 1.936 toneladas.

Las exportaciones de carne fueron las de mayor crecimiento (145%), lo cual lo convierte en uno de los sectores más importantes para la recuperación y dinamización de la economía del país.

Políticas públicas adecuadas

Con motivo del Congreso Nacional de Líderes Empresariales y Emprendedores, la dirigencia de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) informó de que, en 2020, el sector generó $us 102 millones por venta de carne y de leche a mercados externos. Del total, a carne bovina tocan $us 70 millones; a leche en polvo y fluida, $us 20 millones; y en cuero y manufactura de cueros, $us12 millones.

Congabol destacó la incursión de Bolivia en grandes mercados externos -logro alcanzado en una alianza público-privada-, cuyo éxito corre el riesgo de revertirse si no se acompaña de políticas adecuadas del Estado, al que instan no solo ocuparse de la apertura de mercados sino también de consolidar los ya establecidos.

Advierten que cerrar canales de comercialización en Bolivia, que funcionan de manera transparente y competitiva, es una señal que no genera un clima de confianza que necesitan los productores e inversionistas que pretendan incursionar en las áreas del complejo pecuario (comercial, servicios, procesamiento, logística, transporte y finanzas, entre otros).

Referente al aporte del complejo cárnico en las agroexportaciones en el primer trimestre de este año, el gerente general de la Asociación Boliviana de Criadores de Cebu (Asocebu), Fernando Baldomar, Baldomar realzó la conquista de mercados internacionales conseguidos en una cohesión público-privada, que permitió generar una confianza en el servicio de sanidad del país, cuyo alcance permitió habilitar un mercado tan exigente como es China.

El sector tiene la capacidad de desarrollar altos índices de productividad y, en el caso de los criadores de ganado cebuino, dijo que trabajan en la mejora continua para ser eficientes en los cuatro pilares de la ganadería moderna: genética, manejo, nutrición y sanidad animal.

Asocebu pide fomentar las actividades del sector como alternativa frente al desempeño negativo del sector extractivo nacional.