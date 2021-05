Fabol pedirá a FIFA que envíe una comisión normalizadora

Fuente: paginasiete.bo

Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) informó que solicitará a la FIFA que envíe a una comisión normalizadora para que el balompié nacional salga de la difícil situación que vive. Entre tanto, el torneo profesional sigue paralizado por determinación de dirigentes de 10 clubes, en protesta por el caso Robert Blanco.

“Vemos que este problema no lo arregla nadie, por lo que pediremos que llegue una comisión normalizadora para que venga a poner orden, no es verdad que pueda haber una sanción de parte de la FIFA, no es así”, formuló David Paniagua, secretario general de la agremiación. Dijo que Fabol no ve caminos de diálogo entre dirigentes, además subrayó que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, “se dedica a incumplir convenios, amenazar con juicios y esto no puede seguir así”.

Paniagua añadió que los dirigentes no tienen “intención de poder llamar a una cumbre del fútbol para salvar este deporte, pero como no hay voluntad, entonces tiene que venir una comisión para poner en orden las cosas y obligarnos a cumplir”. Entre tanto, los clubes de Aurora, Real Tomayapo, Oriente Petrolero y San José, entre otros, decidieron licenciar a sus equipos, por lo que es poco probable que el torneo vuelva en este mes, además la Selección tiene que prepararse para jugar la Copa América.

Por otro lado, en los pasados días agremiación de futbolistas mediante un comunicado recomendó a sus afiliados hacer valer los contratos que firmaron a principio de año con los clubes de la División Profesional, además de recomendar que bajo ninguna circunstancia permitirá los descuentos durante este periodo. (APG)