Fallece periodista Boris Miranda; soñaba con independencia de medios

Cándido Tancara Castillo / La Paz

Su último tuit fue para defender la danza de la morenada, su origen boliviano y patrimonio de la humanidad. Como periodista soñaba con la independencia de los medios de comunicación. Falleció a los 37 años y con varios galardones nacionales e internacionales, ganados con su pluma de cronista. Boris Iván Miranda Espinoza fue parte del equipo fundador de periodistas de Página Siete en abril de 2010.

“Una danza andina centenaria que no pierde vigencia y gana más adeptos cada vez es el centro de una controversia entre Perú y Bolivia”, publicó en su cuenta de Twitter el jueves (13); el mismo día publicó un reportaje en BBC Mundo, después de que Perú declaró la morenada como “Patrimonio Cultural de la Nación” y Bolivia empezó la defensa de la danza.

Con Boris trabajamos en los primeros tres años y dos meses de Página Siete; fue brillante y rápido en la redacción de noticias políticas, no tenía problemas con abordar otros temas. Martín Zelaya, que también trabajó entonces en la redacción del nuevo diario, dijo ayer que “es difícil creer y asumir” su muerte. Sostuvo que de acuerdo con información recogida de sus familiares, Boris falleció por una hemorragia interna, en Miami (EEUU), donde era corresponsal del diario londinense. Raúl Peñaranda, el director fundador de Página Siete, afirmó ayer: “Es triste concebir su partida” y recordó sus crónicas y grandes reportajes.

Carlos Hugo Morales despidió a Boris en redes sociales. “Dejas una profunda huella en todos nosotros, no sólo porque fuiste un gran profesional sino sobre todo porque fuiste una gran persona. Solidario, generoso, alegre. Todavía no puedo creer la noticia. Trabajamos juntos, codo a codo con La Prensa y llegaste lejos, muy lejos con tu maravillosa forma de contar la realidad. Primer boliviano en la BBC Mundo y múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. El periodismo boliviano pierde a uno de sus grandes hombres. Vuela en paz”.

La periodista Nancy Vacaflor recordó a Boris “en la Torre Azul en los inicios de Página Siete. En esos tiempos éramos orgullosos del equipo y del trabajo. No puedo creer tu partida, vuela alto querido amigo”. Marco Fernández posteó: “Che, Boris, estoy esperando el mensaje que desmienta esta noticia. Estoy esperando que me escribas para que nos encontremos en plaza 10 de Febrero para compartir en el Carnaval orureño”.

“Lamento profundamente la muerte del periodista Boris Miranda Espinoza, sólo unos meses después de la de su padre, Iván, que fue mi amigo. Le envío a la familia el deseo de que pueda encontrar resignación. Boris fue un gran periodista, que dejó huella pese a haber partido tan pronto”, publicó en Twitter el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias.

El padre de Boris, Iván Miranda, también periodista, falleció el 18 de enero de 2021 por complicaciones en su salud como consecuencia de la Covid-19.

Sueño y los galardones

Boris, en una entrevista con wordpress, se refirió al periodismo boliviano y le preocupaba la independencia del medio. “Actualmente atraviesa momento difícil, no sólo por el descrédito general que tiene el periodismo a nivel global, sino porque tiene que reencontrarse con el país. Aquí (Bolivia) nunca se escribió sobre indígenas o campesinos que decidían qué hacer con las subvenciones. Así que la nueva generación tiene que acostumbrarse a un nuevo universo de Bolivia, con nuevos actores y protagonistas. Más allá de esta adaptación, aquí no hay una oferta plural de calidad, y la independencia de los medios no deja de ser un sueño”.

Ganó el Premio Nacional de Periodismo sobre Municipios 2010 organizado por la Asociación de Periodistas y el Programa de Apoyo a la Democracia Municipal. Ganó la Beca de Periodismo Avanzado de Investigación, convocada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Montevideo 2011.

Recibió la Distinción al Mérito Periodístico de la Fundación Konrad Adenauer y la Asociación de Periodistas de La Paz por su cobertura a la marcha en defensa del TIPNIS en 2011.

En 2012 ganó el Premio Nacional de Periodismo Digital por un reportaje que desveló medio centenar de casos de violencia política contra mujeres.

En 2013 ganó el Bolivia DataBootCamp con el proyecto ¿Adónde las llevan? sobre las rutas de la trata en Bolivia. Publicó dos libros: La mañana después de la guerra (2012) y La última tarde del adiós (2013).

Boris Miranda