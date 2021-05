Familiares desesperados por abastecer de oxígeno a pacientes del Hospital del Norte

Las personas afirmaron que recibieron una llamada para que lleven el insumo. La Alcaldía abasteció con 20 cilindros durante la madrugada.

Cerca de la medianoche del este domingo, familiares de pacientes que se encuentran internados en el Hospital del Norte en Cochabamba, fueron alertados de la posible falta de oxígeno en el lugar, por lo que se tuvieron que movilizar para poder conseguir este insumo.

La desesperación por conseguir el insumo era evidente entre las personas que llegaron al nosocomio para socorrer a sus enfermos.

“A todos no han pedido que consigamos oxígeno, a todos que tengamos 1, 2 o 3 tubos, lo que podamos conseguir, porque no saben, no nos garantizan más que todo, hasta que hora van a poder tener oxígeno los pacientes”, manifestó una las personas que llegó al hospital.

Por su parte, personal de la Alcaldía envió un vehículo pasadas la 01:30 de la madrugada, con al menos 20 cilindros de oxígeno para poder reforzar la atención de este centro médico.

Muchas personas permanecen alertas ante la evidente escasez de este elemento en los diferentes hospitales de Cochabamba y el resto del país.

Cochabamba es actualmente uno de los departamentos más complicados frente a la pandemia. La falta de oxígeno es uno de los problemas más recurrentes que deben enfrentar los familiares de los pacientes críticos de Covid-19.