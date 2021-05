Farmacias ratifican falta de medicamentos pese a que Agemed dice que hay stock

Las Farmacias ratifican que no les llegan medicamentos que ahora son muy solicitados por familiares de pacientes críticos de Covid que están en terapia intensiva. El Atracurio, Fentanil o Midazolam se ha convertido en una misión casi imposible de lograr.

La situación es muy preocupante, dice Fabiola Santisteban, presidenta de la Asociación Departamental de Farmacias de Santa Cruz que indica que como institución, desde hace más de un mes, vienen haciendo los reclamos debidos a la

Agencia Estatal de Medicamentos (Agemed), para que se atienda este tema pero no han tenido acciones concretas para solucionar el problema.

«Ellos (Agemed) nos indican que han ingresado al país los medicamentos. Nosotros preguntamos a las distribuidoras y ellos no nos confirman el ingreso de productos; no sabemos en qué parte de la cadena se pierde el medicamento», dijo Santisteban.

La representante de las Farmacias también mencionó que «lastimosamente vemos que se estrellan con nosotros, hacen sus fiscalizaciones a las farmacias unipersonales y no es el lugar, no somos nosotros quienes especulamos, los productos no llegan a nuestras manos«.