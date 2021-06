Fernández dice que la CNS debería aceptar la prueba de Covid-19 que se realiza en el Cambódromo

Santa Cruz

Por la poca cantidad de fichas que entrega la CNS, enfermos con síntomas de Covid-19 prefieren hacer una larga fila en el Cambódromo, con el riesgo de contagiar a otras personas y si reciben un resultado positivo deben realizarse otra prueba en la CNS para recibir su baja médica.

eju.tv

Video: No Mentirás

A raíz de la tercer ola de Covid-19, crecen también las filas para realizarse esta prueba, en Santa Cruz son muchas las personas que acuden al Cambódromo para poder realizarla, sin embargo, los asegurados en la CNS lamentan que esta prueba no sea válida para ellos.

Debido a este incremento de casos, las filas para realizarse la prueba Covid aumentó en el último mes, y por la poca cantidad de fichas que se entrega en la CNS, las personas de este seguro prefieren realizarla en el Cambódromo, pero lamentan que los médicos de la Caja no acepten esta prueba en caso sea positiva.

Ante esto el alcalde Johnny Fernández aseguró que investigará por qué no están aceptando estas pruebas en la CNS, ya que incluso cedió un espacio en el Cambódromo para que sus asegurados puedan realizarse la prueba sin generar tanta aglomeración.

«Esa prueba tienen que aceptarla, mañana voy a ver por qué no (la aceptan), cuando he visto los reclamos de los pacientes de la caja porque no le hacían prueba y nos dijeron, es que no hay espacio, no (respondió), el alcalde les va a dar espacio, váyanse al Cambódromo, esas pruebas son válidas y si son positivos ahí los médicos tienen que darle los medicamentos y tratarlos» aseveró la autoridad.