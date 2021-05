Filas y quejas por segunda dosis, la Sputnik-V se pondrá en 90 días

Luis Escóbar / La Paz

Decenas de adultos mayores madrugaron ayer en las puertas de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), de la zona de Irpavi, para recibir la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik-V. Los ciudadanos llevaron su carnet de inmunización, documento que establecía que debían volver por la segunda dosis después de 21 días. Pero los beneficiarios no recibieron información sobre el cambio de protocolo: se amplió el plazo y la segunda dosis del inoculador ruso se pondrá en 90 días.

“Llegamos temprano para recibir la segunda dosis de la vacuna y nos encontramos con la noticia de que se amplió la fecha, de 21 días a tres meses”, dijo uno de los adultos mayores que mostraba su carnet de vacunación que fijaba al 19 de mayo como la fecha para la aplicación de la segunda dosis.

La última semana de enero llegaron las primeras 20.000 vacunas rusas que sirvieron para inmunizar a los médicos de las salas de terapia intensiva y de emergencia. Ellos recibieron la segunda dosis 21 días después. Entre el 14 y 20 de abril arribaron otras 225 mil dosis para inmunizar a los mayores de 60 años. A todos ellos les entregaron el carnet de vacunación con el mismo lapso de espera.

Un informe del laboratorio Gamaleya —enviado a la región el 22 de marzo y al que tuvo acceso Página Siete— fundamentó la ampliación en 90 días de la segunda dosis. “Los resultados recopilados durante las campañas de vacunación masiva Sputnik V en Rusia, Argentina y otros países, demuestran la posibilidad de aumentar el intervalo de vacunación entre la administración del Componente 1 y el Componente 2 de un mínimo de 21 días a 90 días”, dice.

Datos del laboratorio ruso y de acuerdo con la opinión de los principales reguladores nacionales de salud,- incluida la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina- dan cuenta que la prolongación de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik-V “no afecta la fuerza de la respuesta inmune (…) incluso aumenta la fuerza y la duración de la respuesta inmune humana”.

Pero, esta explicación no llegó a los beneficiarios de las vacunas Sputnik que llegaron a las puertas de los centros de inmunización. “Me debía tocar la vacuna la anterior semana y cuando llegue al Policlínico Manco Kapac (de la Caja Nacional de Salud) me dijeron que no tenían y que debía esperar tres meses”, dijo otro ciudadano.

Algunos ciudadanos indicaron que luego de ir a los centros recibieron una actualización de sus boletas con una nueva fecha, pero cuando verificaron los días, se dieron cuenta que suman 93, 94 e incluso 97 días.

Al respecto, el exministro de Salud Guillermo Cuentas dijo que se trata de un problema administrativo que no afecta el nivel de inmunidad de las personas. “Son errores de orden individual y no son parte de una política de Gobierno. Las personas afectadas deberían reclamar ese mismo momento. Ahora, desde el punto de vista técnico, dos días más e incluso siete no modificará la cantidad de anticuerpos o linfocitos T en las personas vacunadas”, declaró.

Cuentas explicó que la primera dosis permite la creación de un buen nivel de anticuerpos IGG e IGM y de inmunidad celular que es la producción de linfocitos T o de memoria. “Estos últimos son los componentes más importantes de protección en un individuo cuando se le administra la vacuna. Si éstos están muchos meses en nuestro organismo, obtendremos buen nivel de inmunidad”, dijo.

¿Si no reciben la segunda dosis?

Cuentas explicó que las personas que no reciban la segunda dosis sólo tendrán una inmunidad temporal y no una que los proteja de la patología porque necesita ese refuerzo. “Es posible que la inmunidad que se les aplicó sólo con la primera dosis les proteja por un tiempo que nadie puede determinar en este momento. No se puede determinar ahora cuánto tiempo pueden durar los linfocitos T en el cuerpo”, dijo.

En AstraZeneca, la segunda dosis se aplica también luego de 90 días. En caso de Sinopharm y Pfizer se pone después de 21 días.