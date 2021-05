Firma privada dice que no recibió dinero por buscar vacunas para Bolivia

Jesus Reynaldo Alanoca Paco

La firma privada Antebellum Holdings LLC señaló en las últimas horas que no recibió recursos económicos por buscar vacunas anticovid para Bolivia. Se trata de la empresa que fue designada por el Ministerio de Salud como representante del país para realizar cotizaciones.

Carol Blenda Reyes Ávila Ilievski, nacida en Oruro, es representante de dicha firma. Sostuvo que actúan como gestores de “ayuda humanitaria” y que esperan una respuesta definitiva de Serum Institute Of india Tivt. Ltd. Para ver si será factible adquirir vacunas AstraZeneca.

“Estoy con toda la predisposición de ayudar a Bolivia y a todos mis queridos compatriotas, especialmente para superar estos tiempos tan difíciles por la pandemia, por esto es que pongo todos mis mejores esfuerzos como boliviana de nacimiento y corazón para ayudar a mi país”, indicó al portal Urgente.bo.

Ayer se conoció que el ministro de Salud, Jeyson Auza, firmó una carta en la que nombró a esa empresa como representante de Bolivia para gestionar la adquisición de vacunas, hecho que causó “preocupación” en el viceministerio de Justicia, porque se “pueden generar falsas expectativas, posibles sobreprecios, costos innecesarios por concepto de representación y otras acreditaciones que pueden ser mal utilizadas”.

“Antebellum Holdings, LLC., viene desarrollando una gestión de consultoría para la adquisición de vacunas en la República de India específicamente ante el Serum Institute Of India Pvt. Ltd., por medio de la solicitud de Intenciones de compra emitidas por su despacho”, explica la firma extranjera.

Enfatiza que “nuestras empresas, no fijan el precio, condiciones ni tiempos de entrega de la vacuna, está es una atribución del Serum Institute of Indian Pvt. Ltd”, recalcando que las gestiones para la adquisición de vacunas para el Estado Plurinacional de Bolivia se encuentran muy avanzadas. «Estamos a la espera de la respuesta final del Serum Institute of India Pvt. Ltd«, precisó.

Ministro de Salud pidió a la India 5 millones de vacunas a través de intermediarios