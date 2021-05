‘Friends: The Reunion’: HBO Max anuncia la fecha de estreno del esperado reencuentro

No ha trascendido si este especial se podrá ver fuera de Estados Unidos. De momento desde HBO España no se han pronunciado al respecto. De momento no tendría demasiada esperanza sobre ello ya que no parece estar llegando ninguno de los reencuentros producidos los últimos meses (el de ‘El Ala Oeste‘ o el de ‘El Príncipe de Bel-Air‘, por ejemplo, están inéditos).

‘Friends: The Reunion’ cuenta con la participación de invitados de la talla de David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.