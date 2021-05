Friends La Reunión: Jennifer Aniston y David Schwimmer revelaron su secreto mejor guardado

Luego de 17 años, y con casi un año de demora por el COVID-19, los seis amigos más famosos de la televisión se reencontraron para una edición especial. ALERTA SPOILER

El emotivo reencuentro de los actores de «Friends»





Fuente: infobae.com

Después de 17 años, y con casi un año de demora por la pandemia del coronavirus, los actores de la popular y exitosa serie Friends se reencontraron en una edición especial que no tuvo desperdicio. Friends The Runion fue una suerte de documental en la que se pasó por el humor (no podía darse de otra manera) y también por la ternura propia de los artistas que interpretaron al grupo de seis amigos más famosos de la televisión mundial durante 10 años.

Joey (Matt LeBlanc), Monica (Courtney Cox), Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer), Phoebe (Lisa Kudrow) y Chandler (Matthew Perry) volvieron a pisar el famoso set de Los Ángeles en un especial que comandó el presentador británico James Corden. No solo se trató de un capítulo sino que también se dio una charla entre los protagonistas en la que dos de los actores terminaron revelando uno de sus secretos mejores guardados.

VER TAMBIÉN Friends The Reunion: estas fueron las icónicas escenas que recrearon 17 años después

“Es imposible no darse cuenta de que todos erais jóvenes, guapos y exitosos actores. Para mí es inconcebible que no hubiera, quizá, romances fuera de la pantalla”, sostuvo Corden reforzando el mito popular de que el amor traspasa la pantalla.

De inmediato, la cámara enfocó a Jennifer Aniston, quien buscó complicidad con David Schwimmer, con quien fue pareja en la emblemática serie. “Ehhh… bueno. Quiero decir… David”, titubeó la actriz dándole la palabra a su colega. “La primera temporada”, afirmó el actor y detalló: “En la primera temporada tuve un gran enamoramiento de Jenn”. “Era recíproco”, agregó Aniston.

La revelación de Jennifer Aniston y David Schwimmer (Video: Friends: The Reunion) https://eju.tv/wp-content/uploads/2021/05/PB2105270705.mp4

“En un momento dado los dos tuvimos un importante enamoramiento el uno del otro pero fue como dos barcos pasando, porque siempre había uno de los dos que estaba en una relación y nunca cruzamos ese límite”, se explayó David Schwimmer.

Y fue interrumpido por Matt LeBlanc, quien intentó ponerle humor a la situación al carraspear “Bullshit” (traducido al español: “¡Y una mierda!”), y generó las risas y carcajadas de sus compañeros. Luego de los aplausos, al ver la reacción de Aniston -levantó la mano queriendo hablar-, el actor aclaró que había hecho una broma. Sin embargo, la actriz volvió a tomar la palabra y destacó: “Recuerdo decirle una vez a David: ‘Sería tan bluf que la primera vez que tú nos besáramos de verdad vaya a ser en la televisión nacional’”.

«Ross» y «Rachel»

Dicho y hecho, el primer beso entre los actores fue justamente en la ficción. “La primera vez que nos besamos fue en esa cafetería. Pero canalizamos todo ese amor en Ross y Rachel”, continuó la actriz que nunca perdió la seriedad a la hora de hablar del tema.

“¿Cómo es posible que nadie supiera que nos gustábamos?”, preguntó Schwimmer mientras mostraban imágenes del backstage de la serie. “Oh, lo sabíamos. Por supuesto”, respondieron sus compañeros entre risas.

Jennifer Aniston y David Schwimmer, años atrás (The Grosby Group)

Friends: The Reunion fue una edición especial creada por HBO Max. Duró casi dos horas (una hora y 45 minutos, para ser más precisos) y allí también participaron distintos invitados como David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevinge, Lady Gaga, Elliott Gould, Larry Hankin, Kit Harington, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, Jamen Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Whiterspoon y Malala Yousafzai.