Fútbol boliviano: ¿Por qué el torneo se paralizará hasta julio?

Una fuerte crisis golpea al fútbol boliviano y su competencia principal quedaría en suspenso hasta el mes de julio. La octava fecha del torneo único, que debía jugarse este fin de semana y la novena, fueron postergadas por decisión de diez clubes y ocho asociaciones, respaldándose en la orden de la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz que admitió un amparo constitucional de Robert Blanco y dispuso que se paralicen los actos administrativos de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Blanco que busca la presidencia de la FBF en sucesión del fallecido César Salinas, presentó un nuevo recurso ante la justicia en contra del comité ejecutivo compuesto por Fernando Costa (presidente), Marcos Rodríguez (vicepresidente) y los directores Antonio Decormis, Lily Rocabado, Jaime Cornejo y Rolando Aramayo.

“Se otorga la medida cautelar, en atención a los argumentos expuestos por el accionante, ordenando la paralización de cualquier acto que impliquen administrativo, de representación y disposición patrimonial, así como actos que impliquen gastos de recursos económicos de la Federación Boliviana de Fútbol a Ángel Fernando Costa Sarmiento, presidente actual de la FBF”, registra el documento.

Los clubes The Strongest, San José, Always Ready, Nacional Potosí, Real Potosí, Aurora, Palmaflor, Independiente Petrolero, Real Tomayapo y Real Santa Cruz se unieron para respaldar a Costa y decidieron paralizar los torneos nacionales, ya que también se sumaron a la medida ocho de las nueve asociaciones de fútbol del país.

¿Sin futbolistas, no hay fútbol? Sin árbitros tampoco. La asociación de los colegiados encabezada por Víctor Hugo Chambi, se sumó al apoyo a Costa y a la suspensión de actividades. “Apoyar las determinaciones asumidas por los 10 clubes de la División Profesional y ocho asociaciones departamentales, demandando el respeto de la institucionalidad de la FBF, al comité ejecutivo y al actual presidente Ángel Fernando Costa Sarmiento”, dice uno de los puntos de voto resolutivo de los árbitros.

Se enfermó la secretaria

La audiencia virtual de Blanco y los dirigentes de la FBF fue postergada hasta el 24 de mayo, ya que la secretaria del juzgado ‘se había enfermado’ y no era posible que se lleve adelante. “Estábamos a punto de comenzar la audiencia y se nos comunicó que la secretaria había sufrido una descompensación”, dijo Rodríguez a DIEZ.

El mismo Rodríguez confirmó que no habría fútbol hasta que se resuelva el caso, porque no pueden llevar adelante la organización habitual de cada jornada del campeonato local.

“No podemos designar árbitros, no podemos firmar documentos, no podemos hacer nada, por lo tanto, no hay fútbol este fin de semana. Tampoco podemos emitir un comunicado anunciando que no se jugará la fecha porque estamos prohibidos de hacerlo”, agregó.

Después de la octava y novena fecha del torneo ünico de la División Profesional, se cumplirá un receso para que la selección boliviana se prepare para sus dos partidos por las eliminatorias, frente a Venezuela (3/6) y Chile (8/6), y posteriormente participe en la Copa América a disputarse en Argentina y Colombia.

Suspenso total

La FBF no logrará retirar de la Aduana las vacunas contra el Covid-19, destinadas para los futbolistas. Tampoco puede planificar la concentración de la selección nacional porque están impedidos de realizar movimientos económicos.

“Está en riesgo la participación de la selección en las eliminatorias y eso acarrea una durísima sanción. Ya no estoy en condiciones, he prestado dinero a la FBF de mis recursos privados, no estoy dispuesto a hacerlo porque no existe la seguridad de que en algún momento me lo puedan devolver. Estoy evaluando la posibilidad de llamar a congreso extraordinario, pero ni eso podemos. Estamos impedidos. Estamos atados de manos y pies”, expresó Costa a Página Siete.