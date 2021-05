Gabinete de Quispe: abogados, médico, minero, comediante

La hija del excandidato David Castro es la secretaria de Turismo y Cultura de la gobernación de La Paz.

Pamela Pomacahua / La Paz

Cuatro abogados, un economista, un médico veterinario, un sociólogo, un docente universitario, un minero y una comediantey actriz conforman el gabinete del gobernador de La Paz, Santos Quispe, quien ayer los posesionó en sus cargos como secretarios departamentales.

Las 10 nuevas autoridades departamentales juraron a sus cargos con los dos puños en alto tal como lo hiciera el lunes Quispe cuando fue posesionado en la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz. Les pidió trabajar con responsabilidad, con transparencia y les recordó el deseo de su padre Felipe Quispe “El Mallku”, trabajo íntegro por el departamento.

“La población ha confiado en mi persona y yo estoy confiando en ustedes. Felipe Quispe (que falleció en enero 2021) ha confiado en ustedes, en la juventud. Basta de derechistas y de izquierdistas”, dijo en su mensaje de posesión.

Gregorio Huanca Kilca juró como secretario general de la Gobernación. Según su hoja de vida, viene del sector de la construcción civil, es estudiante de Derecho. Es uno de los hombres más cercanos al fallecido, Felipe Quispe, de quien recibió formación ideológica y política.

También fue posesionada la secretaria departamental de Economía y Finanzas, Nataly Siles Espinoza, economista, contadora y emprendedora alteña. La designación de secretaría departamental de Asuntos Jurídicos, recayó en Olivia Arratia Espinal, abogada con experiencia en gestión municipal, realizó un diplomado en defensa legal del Estado y trabajó en la labor social atendiendo casos de personas de escasos recursos, según su hoja de vida.

En el cargo de secretario departamental de Infraestructura Productiva y Obras Públicas, fue designado Reynaldo Cussi Choque, es médico veterinario, además tiene un diplomado en Educación Superior y actualmente es dirigente de las Federación de Choferes 1ro de Mayo. Fue posesionado como secretario de Planificación del Desarrollo, Ricardo Mamani Ortega, quien tiene una licenciatura en Sociología, con experiencia en gestión administrativa y estará encargado de la planificación de las políticas departamentales. La secretaría de Turismo y Cultura fue asumida por Leyla Carolina Castro Requena, es ingeniera comercial e hija del excandidato a la Alcaldía de La Paz, David Castro, por Jallalla. Se desempeña como directora, actriz y escritora de teatro, coaching de liderazgo, comediante, radialista y conductora de televisión. Participa de un programa de televisión. “He venido a verle al Santos”, dijo al presentarse en el programa de Bolivisión.

Anunció que uno de los objetivos de su gestión será la construcción del “Complejo Artístico Felipe Quispe, El Mallku”, en homenaje al padre del gobernador. Se comprometió además a reactivar el turismo en el departamento y a escuchar los pedidos de los artista.

El secretario departamental de los Derechos de la Madre Tierra, Freddy Cruz Laura, es profesional en Derecho. El secretario departamental de Minería y Metalurgia, Juan Poma Puña, también es profesional en leyes. Fue ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia (Csutcb), dirigente vecinal en la ciudad de El Alto y tiene una larga trayectoria en minería.

El secretario de Desarrollo Social y Comunitario, Zenón Quispe Fernández, tiene una maestría en estudios críticos del desarrollo, maestría en Ciencias Sociales, docente la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

El secretario de Desarrollo Económico y Transformación Industrial es Orlando Callisaya Copana. El líder de la agrupación Jallalla La Paz, Leopodo Chui, dijo ayer que con Santos Quispe rompió el acuerdo que tenían y recordó que el compromiso con el fallecido Felipe Quispe era institucionalizar los cargos en la Gobernación de La Paz y de ese modo trabajar por el desarrollo del departamento.

Punto de Vista

Andrés Flores Diputado de MAS

“No lo conocemos como dirigente”

Al gobernador de La Paz no lo conocemos como un dirigente, gracias a su padre Santos Quispe ha recibido el apoyo. Ha aparecido después de la muerte de su progenitor como candidato, el pueblo confió en él, pero yo quiero decir que en el momento de la posesión no hubo aceptación y ya hubo críticas de la bancada MAS hacia las nuevas autoridades posesionadas.

En cuanto a la designación de sus secretarías, tal vez el señor no conoce el campo político. Creo que se equivocó con algunas designaciones, porque él tiene que ver cómo llevar adelante el desarrollo del departamento de La Paz, espero que no se equivoque. Tenemos información que en algunas direcciones ha designado a personas que no son del área.

Esperemos y veremos cómo trabaja con nuestro Gobierno a la cabeza del presidente Luis Arce. Pero si no va a coordinar con el Gobierno central, nosotros como diputados, con nuestro Presidente, vamos a trabajar de manera directa con los gobiernos municipales del MAS que han sido electos, porque hay alcaldes de otra línea política que no van a querer trabajar, nosotros de manera directa vamos a trabajar con las organizaciones sociales para llevar los proyectos.