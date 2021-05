Galaxy Z Fold2: el celular que permite ver tres aplicaciones al mismo tiempo en una gran pantalla

Gracias a la función Multi-Active Windows, el dispositivo plegable de Samsung brinda útiles opciones de visualización para realizar multitareas.

¡Las dimensiones del Galaxy Z Fold 2 son increíbles! El celular cuenta con una pantalla interna plegable de 7,6 pulgadas que facilita las diferentes tareas cotidianas del trabajo, entre ellas, abrir y visualizar hasta tres aplicaciones de manera simultánea. Los diseñadores de Samsung se han asegurado de que cada detalle del dispositivo mejore la facilidad de uso para realizar múltiples acciones.

Jorge Vargas, gerente de División Mobile de la firma, expresa que el smartphone de la serie Z, presenta refinamientos visuales mejorados, en el modo de compatibilidad, para aplicaciones que no admiten la continuidad. Además, se ha potenciado el diseño para mayor comodidad en el uso.

Una función Multi-Active Window más intuitiva

La función Multi-Active Window permite abrir tres aplicaciones móviles al mismo tiempo. «El objetivo es brindar una interacción más intuitiva y una variedad de diseños que se adapten a las necesidades y estándares de uso de las personas. Por ejemplo, cuando está escribiendo un correo electrónico y necesita hacer referencia a una presentación de PowerPoint y un sitio web, es sencillo tener las tres plataformas abiertas y ordenadas en la pantalla”, explica el ejecutivo.

Estas poderosas herramientas permiten que los usuarios trabajen con una distribución personalizada; para ello, simplemente deben mantener presionada la aplicación y moverla a la ubicación deseada.

Interacciones perfeccionadas para las aplicaciones

Para crear un teléfono inteligente multitarea realmente potente, Samsung se ha centrado en garantizar que las apps favoritas funcionen juntas sin problemas en el Galaxy Z Fold2. El recurso de arrastrar y soltar entre dos aplicaciones, por ejemplo, ha sido desarrollado para ser intuitivo y simple.

El celular también cuenta con la nueva función Split Screen Capture para hacer capturas de pantalla en el modo Multi-Active Window. Luego, aparecerá una ventana con imágenes de cada aplicación lista para ser compartidas a través de correo electrónico, mensaje o presentación de PowerPoint.

Pantalla más grande y mayor personalización

La pantalla del plegable de la serie Z permite opciones de personalización entre una interfaz más grande, que agiliza la lectura, o un diseño optimizado para ver más contenido.

La actualización del One UI 3.1 también ha traído recursos para hacer más conveniente el uso de la pantalla de 7,6 pulgadas. “La función ‘Palm touch to turn off screen’ posibilita que las pantallas interna y externa queden en modo espera tan solo con un doble toque”, explica el gerente de División Mobile de Samsung.

Adquiera un producto homologado para acceder a promociones y contar con toda la garantía y respaldo que la marca ofrece en Bolivia.