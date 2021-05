Gobierno niega que se cobre el impuesto digital a servicios gratuitos: «no estamos gravando el internet»

En medio de la polémica por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que el Gobierno pretende cobrar a los servicios digitales, el Ministerio de Economía aclaró que el tributo no será cobrado a los usos gratuitos de las plataformas y, además reveló que ya se tiene un directorio de empresas que serán invitadas a pagarlo.

La controversia surge porque opositores y analistas alertaron que la carga del impuesto será para los usuarios de los servicios digitales, sin embargo, también se generó incertidumbre sobre los servicios sujetos del pago.

“Nosotros no estamos gravando los servicio gratuitos, no estamos gravando el internet, el internet es en Bolivia es en muchos casos sigue y va seguir siendo gratuito y eso no va a estar afectando. El acceso a Facebook tampoco, es gratuito, lo que estamos gravado son los servicios digitales que están sujetos a pago”, dijo el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, detalló que el tributo corresponderá a servicios pagados como de Amazon Prime, Netflix, Spotify, que son de contenidos de entretenimiento, o de Ali Baba que es un sitio de compras on line.

Aclaró, sin embargo, que existen modalidades gratuitas o de prueba como el Zoom gratuito, el mes gratuito que ofrece YouTube Premiun, la versión gratis de Spotify, Facebook, Dropbox, Google Drive, Tik Tok, Twitter, Plex.tv. Señaló que en esos casos no se aplica el IVA, aunque en el caso de los servicios Premiun que son pagados sí se aplicaría el impuesto.

Montenegro destacó también que el IVA a los servicios digitales también da la posibilidad de que haya crédito fiscal. “Cuando un consumidor adquiera estos servicios digitales del exterior y va a lograr obtener y hacer uso de su crédito fiscal por el pago efectuado el IVA será compensado y no va a afectar al consumidor”, sostuvo.

Asimismo, mencionó que países de la región como Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y Ecuador ya se han aplicado este tipo de tributos.

El Ministro señaló que el proyecto de ley está en la Asamblea y que es perfectible, en función al debate que se realice en la instancia legislativa.

Directorio de empresas

El Viceministro de Política Tributaria reveló que ya se tiene un directorio de empresas de servicios digitales que serían pasibles al IVA. Anunció que se les cursará invitaciones para que paguen el impuesto.

“Ya tenemos un directorio armado en tema de todas las empresas que están prestando servicios, vamos a cursar las invitaciones correspondientes para que estas empresas, conforme señala el proyecto de norma sean los sujetos pasivos y paguen el impuesto”, sostuvo.